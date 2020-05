दैनिक भास्कर May 31, 2020, 07:58 PM IST

मौजूदा हालात में सभी लोग जरूरतमंदों का मदद के लिए अपने-अपने स्तर पर योगदान दे रहे है। लोगों की मदद करती कई तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रही है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मुंबई की 99 साल की बुजुर्ग महिला लोगों के लिए खाना पैक करती दिख रही। वह अपने घर के डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का पैकेट तैयार कर रही है। इस वीडियो को ट्विटर यूजर जाहिद एफ अब्राहिम ने शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए जाहिद ने लिखा, यह बुजुर्ग महिला मेरी चाची है, जो मुंबई के प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का पैकेट तैयार कर रही है। वह इस वीडियो के जरिए यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सहायता छोटी या बड़ी नहीं होती।

इंटरनेट पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आते ही यह इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस वीडियो को अबतक 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। यही नहीं वीडियो पर अबतक 11 हजार से ज्याद लाइक्स और 1700 सौ के करीब रिट्वीट मिल चुके हैं। लोग भी वीडियो को काफी पसंद भी करते हुए इमोशनल कमेंट कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया- वाह क्या शानदार तरीका है, तो वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस दादी को मेरा सलाम।

My 99 year old phuppi prepares food packets for migrant workers in Bombay. pic.twitter.com/jYQtmJZx8k