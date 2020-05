दैनिक भास्कर May 29, 2020, 06:32 PM IST

कोरोना महामारी के दौर में एक ओर जहां लोग घरों में रहकर खुद को संक्रमण से बचा रहे हैं, वहीं कई कोरोनावॉरियर्स ऐसे भी हैं, जो सड़कों पर देश सेवा के लिए तैनात है। इस दौरान नेता, अभिनेता और खिलाड़ी सभी अपने-अपने घरों में बंद है, लेकिन मिडफील्डर इंदुमती कीर्तिरेसन इन दिनों पुलिस की वर्दी पहने चेन्नई में लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की समझाइश दे रही हैं। तमिलनाडु पुलिस की खाकी वर्दी में ड्यूटी कर रही इंदुमती को चेन्नई के अन्ना नगर में लोग मुश्किल से ही पहचान पाते होंगे। दरअसल, महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए उन्होंने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। खतरनाक वायरस से बचाव के लिए वह चेहरे पर सर्जिकल मास्क और हाथों में दस्ताने पहने नजर आती हैं।

सुबह सात बजे कर शुरू होती है ड्यूटी

इस बारे में इंदुमती बताती हैं कि इस समय पूरा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सावधानी रखना सभी के लिए आवश्यक है। 25 वर्षीय खिलाड़ी कहती है कि हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई दिशानिर्देशों का पालन करें और बिना किसी जरूरत के घर से बाहर ना निकले। शीर्ष स्तर की फुटबॉलर इंदुमती के लिए अनुशासन और संयमित जीवन जीना कोई नई बात नहीं है। मौजूदा हालात के चलते उन्हें रोज सुबह 7:00 बजे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होता है। जिसके बाद रोजाना करीब आधी रात तक सड़कों पर पेट्रोलिंग करनी रहती है। वह बताती है कि यह मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण समय है। ऐसे समय में सभी परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए ज्यादा मौका नहीं मिल रहा।

पुलिस की वर्दी पर गर्व होता है

वह बताती हैं कि यह राष्ट्र के लिए उनके कर्तव्य पालन का समय है। कोरोना महामारी के दौरान उन्हें देश के लिए हर दिन तैयार रहना होगा। पिछले साल सेतु एफसी टीम के साथ घरेलू खिताब जीतने वाली इंदुमती ने कहती हैं कि संकट काल के दौरान पुलिस की वर्दी में देश की सेवा करते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। मैं तब तक देश की सेवा करती रहूंगी, जब तक देश को मेरी सेवा की जरूरत होगी। इंदुमती के इस जज्बे को देख खुद केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिरीजू ने ट्विटर पर उनकी कुछ तस्वीरें ट्वीट करते हुए सराहना की है।

My heart swells with pride when I see our players like Indumathi who plays football for India and also perform duty wearing khaki uniform during #COVID19 pandemic! https://t.co/DRyJKTyJZB