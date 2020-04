दैनिक भास्कर Apr 20, 2020, 01:27 PM IST

ज्यादा पैसा हो तो कोई भी मददगार बन सकता है, लेकिन अभावों में रहते हुए भी कोई दरियादिली दिखाए तो वह हर अमीर से बढ़कर है। पिछले 27 दिनों से पूरे देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के चलते लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी दिन-रात सड़क पर डटकर लोगों से घरों में ही रहने अपील कर रहे हैं।

देशभर से मिल रही मदद

कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देशभर के आम से लेकर खास सभी लोग ने अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद कर रहे है। किसी ने अपनी दो महीने की सैलरी दान दे दी, तो किसी ने भीख से जमा किए पैसों से चावल दान कर दिए। यहां तक कि अपनी गुल्लक तोड़ पॉकेटमनी से मदद कर बच्चे भी अपना योगदान दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ऐसा ही मदद का एक हाथ आगे आया है। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में डटकर खड़े पुलिसकर्मियों की मदद के लिए एक महिला आगे आई है।

तपती धूप में तैनात पुलिस को मिली कोल्ड-ड्रिंक

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक निजी स्कूल में आया का काम करने वाली लोकमनी हर महीने करीब तीन हजार रुपए कमाती हैं। उन्होंने लॉकडाउन के बीच तपती धूप में ड्यूटी करने वाले पुलिसवालों को देखा, तो उनसे रहा नहीं गया और उनके लिए कोल्ड-ड्रिंक की दो बोतलें खरीदीं और उनसे लेने का आग्रह करने लगी। जवाब में पुलिसवालों ने पूछा-क्या काम करती हो और कितना वेतन मिलता है। लोकमनी की असलियत सुनकर पुलिसवाले आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और उसके बच्चों के लिए दो और बोतलें खरीद कर दीं। घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद यूजर्स लोकमनी की दरियादिली की तारीफ कर रहे हैं।

