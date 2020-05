दैनिक भास्कर May 30, 2020, 04:19 PM IST

इंटरनेट पर अक्सर ऐसी कई वीडियोज हमारी आंखों के सामने से गुजरती है, जो चीजों को देखने के हमारे नजरिए को ही बदल देती है। ऐसा ही एक वायलिन वादन का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। जिसे देख आप भी यह मान लेंगे कि अगर चाहो तो कुछ भी असंभव नहीं होता।

आईएएस अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा- अदम्य मानवीय भावना, जब आप एक बार निर्णय कर लेते हैं और उसके प्रति काम करने लगते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। दरअसल, यह वीडियो पैरालंपिक मनामी इटो उर्फ मिरेकल वायलिनिस्ट का है। 1 मिनट के इस वीडियो को मनामी अपने दोनों कंधों को घुमाते हुए शुरु करती है, जिसके बाद वह अपने एक कंधे पर वायलिन रखती है और फिर अपने कृत्रिम बांह से बंधे वायलिन बो की से मदद से उसे बजाने लगती है।

जापान की कृत्रिम बांह वाली पहली नर्स

हालांकि मनामी की उपलब्धियों की सूची यहां समाप्त नहीं होती। एक दुर्घटना में अपनी बांह खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। हादसे का शिकार हुई मनामी उन दिनों नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक नर्स बनी। वह जापान की कृत्रिम बांह वाली पहली नर्स होने के साथ ही एक जानी-मानी पैरालंपिक स्विमर भी है। 2008 बीजिंग पैरालंपिक में उन्होंने 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में चौथा स्थान हासिल किया था। जबकि 2012 में आयोजित लंदन पैरालंपिक में वह 8 स्थान पर रही। ट्विटर पर मनामी का वीडियो शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गया है। नेटिजन्स भी इस वीडियो की काफी सराहना करते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

The indomitable human spirit .. nothing is impossible once you decide and work towards it ♥️ pic.twitter.com/zEYwy8bhEX