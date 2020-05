दैनिक भास्कर May 18, 2020, 04:58 PM IST

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के चलते देश में चौथे चरण का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी लोग अपने- अपने घरों में कैद है। वहीं कई प्रवासी मजदूर ऐसे भी हैं, जो इस मुश्किल समय में अपने घर जाने के लिए कई शहरों से पैदल ही निकल पड़े हैं। ऐसी ही कुछ महिलाएं नेल्लूर जिले से विजयनगरम के लिए निकली, लेकिन खाने की व्यवस्था ना होने की वजह से वह भूखी थी। ऐसे में उन्होंने मदद के लिए विजयनगरम जिले की एसपी बी राजा कुमारी को कॉल कर मदद मांगी। रात 12 बजे उन महिलाओं ने जब एसपी को कॉल किया तो मदद के लिए उन्होंने खुद घर पर ही लेमन राइस बनाया और सभी के खाने का इंतजाम किया।

रात में खाने की व्यवस्था ना होने पर खुद बनाया खाना

एसपी बताती है कि रात 12 बजे उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया और फोन करने वाली महिला ने बताया कि वह 2 दिन से सफर कर रही है। लेकिन रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला और वह भूखी ही चेक पोस्ट तक पहुंच चुकी हैं। इसके बाद एसपी ने अपने ऑफिसर्स को कॉल किया और पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि रात के समय खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ऑफिसर्स ने यह भी कहा कि वह इस समय ब्रेड अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस समय ब्रेड मिलना भी मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने घर पर ही लेमन राइस बनाया और चेकपोस्ट पर लेकर पहुंच गईं।

मजदूरों को कपड़े, चप्पल भी बांटे

एसपी बी राजा कुमारी ने बताया कि जब तक वह चेक पोस्ट पहुंची 7 महिलाएं वहां से जा चुकी थी। बाकी 11 महिलाओं को लेडी कॉलेज बने क्वारैंटीन सेंटर ले जाया गया और वहां उन्हें खाना खिलाया। वहीं, जब महिलाओं से एसपी के नंबर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गांव में किसी व्यक्ति ने उन्हें यह नंबर देते हुए कहा था कि यदि कोई भी मदद चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉल करना। इसलिए भूख लगने पर हमने इस नंबर पर कॉल कर खाने के लिए मदद मांगी। यह पहली बार नहीं है जब एसपी लोगों की मदद के लिए आगे आई हो। वह जिले के प्रवासी मजदूरों को कपड़े, चप्पल, खाने के पैकेट और अन्य जरूरी चीजे भी वितरित कर चुकी है।

Smt. B. Raja Kumari, IPS, SP, VZM dist received a phone call from a migrant woman at midnight, on that she prepared food at mid night, took them to quorantaine center and feeded them at midnight of 15/16-05-2020. pic.twitter.com/gKLDWqJD5d