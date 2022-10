‘मीटू’ में घिरे साजिद खान:रिसर्च कहती है-महिलाओं को छेड़कर पुरुषों को होता पावर का अहसास, आंदोलन सेलेब्स तक क्यों है सिमटा

Hindi News

Research Says Men Feel Power By Teasing Women, Why Is The Movement Limited To Celebs

‘मीटू’ में घिरे साजिद खान: रिसर्च कहती है-महिलाओं को छेड़कर पुरुषों को होता पावर का अहसास, आंदोलन सेलेब्स तक क्यों है सिमटा

नई दिल्ली 43 मिनट पहले लेखक: ऐश्वर्या शर्मा



‘#Me Too’ के आरोप से घिरे साजिद खान इन दिनाें बिग बॉस सीजन-16 में दिख रहे हैं, जिसकी जमकर आलोचना की जा रही है। सिंगर सोना महापात्रा, टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य और काम्या पंजाबी समेत कई महिलाओं ने इस पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई है।

2018 में साजिद खान पर कई महिलाओं ने सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। इन आरोपों के चलते साजिद खान को 'हाउसफुल-4' फिल्म से निकाल भी दिया गया था। वह इस फिल्म के डायरेक्टर थे।

इस एक किस्से से आप समझ सकते हैं कि ‘Me too’ मूवमेंट कितना बड़ा और पावरफुल बन चुका है। 2017 से हैशटैग के साथ Me Too की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। इसके तहत दुनियाभर की लाखों महिलाओं ने अपनी आपबीती बताई।

क्या है मीटू मूवमेंट और कैसे यह सोशल मीडिया पर छाया, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि #MeToo मूवमेंट की शुरुआत 15 अक्टूबर 2017 को हुई थी। तो आज इस मूवमेंट को पूरे 5 साल हो गए हैं।

Myspace पर पहली बार #MeToo का इस्तेमाल हुआ

Me Too यानी मैं भी, मेरे साथ भी। इसकी जगह अंग्रेजी में Same here, Ditto, Likewise जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन ‘MeToo’ जितना असरदार शब्द है, शायद ही उतना कोई शब्द हो। इसी के चलते यह शब्द उन सभी महिलाओं की आवाज बना जो जिंदगी में कभी ना कभी सेक्शुअल अब्यूज की शिकार हुई थीं और उस दर्द को लेकर अंदर ही अंदर घुट रही थीं।

2006 में अमेरिका में रहने वालीं तराना बर्क ने सेक्शुअल हैरेसमेंट का शिकार हुई महिलाओं के लिए #Metoo मूवमेंट चलाया ताकि उन्हें अपने साथ हुए जुर्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत मिले और वह बिना किसी शर्म और झिझक के बेबाकी के साथ अपनी आपबीती बताएं।

उन्होंने पहली बार #Metoo शब्द Myspace नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया। लेकिन तब यह इतना पॉपुलर नहीं हुआ या शायद उस पर किसी का ध्यान नहीं गया।

आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलते हैं कि कौन हैं तराना बर्क?

अमेरिकन एक्ट्रेस के ट्वीट ने दुनिया की आंखें खोली

अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वी वाइंस्टीन (Harvey Weinstein) के बारे में एक खबर छापी जिससे सनसनी मच गई। हार्वी वाइंस्टीन के खिलाफ 80 से ज्यादा महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद ही 15 अक्टूबर 2017 को ट्विटर पर अचानक #Metoo मूवमेंट ट्रेंड करने लगा।

इसका श्रेय अमेरिकी अभिनेत्री अलीसा मिलानो को जाता है। अलीसा ने ही इस हैशटैग का इस्तेमाल कर ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया-‘जो महिलाएं सेक्शुअल अब्यूज का शिकार हुई हैं वे #Metoo हैशटैग यूज करके अपनी आपबीती ट्वीट करें’। इसके बाद तो ट्वीट की बाढ़ आ गई थी। दुनियाभर की कई मशहूर हस्तियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी।

1 दिन में 85 देश और 2 लाख ट्वीट

15 अक्टूबर 2017 की रात तक #Metoo का 2 लाख बार इस्तेमाल किया गया। 16 अक्टूबर तक यह हैशटैग 5 लाख बार यूज हो चुका था।

वहीं, फेसबुक पर भी इस हैशटैग ने तहलका मचा दिया। फेसबुक के अनुसार 24 घंटे में 47 लाख लोगों ने 1.2 करोड़ पोस्ट में #Metoo का इस्तेमाल किया।

इनमें 45% यूजर अमेरिका से थे। वहीं, #MeToo दुनिया में अलग-अलग नामों से ट्रेंड करने लगा था।

फ्रांस में जहां इसे #BalanceTonPorc कहा गया। वहीं, खाड़ी देशों में यह #Ana_kaman हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगा था।

ट्विटर के अनुसार 24 अक्टूबर 2017 तक 85 देशों के लोगों ने ट्वीट में #Metoo का इस्तेमाल किया।

भारत में तनुश्री दत्ता ने सबसे पहले आपबीती बताई

दुनिया में भले ही #Metoo मूवमेंट 2017 में शुरू हो गया था, लेकिन भारत में इस मूवमेंट का बम 2018 में फूटा, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर जैसे जानेमाने कलाकार पर यौन शोषण का आरोप बेहिचक होकर लगाया।

26 सितंबर 2018 को तनुश्री ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वह किस तरह 2009 में ‘हॉर्न ओके प्लीज’ फिल्म के सेट पर वह नाना पाटेकर द्वारा सेक्शुअल हैरेसमेंट का शिकार हुईं।

उनके बाद कई नामी महिलाओं ने आगे आकर अपनी चुप्पी तोड़ी।

#MeToo कैंपेन से जुड़ने के बाद लोगों ने किया सपोर्ट: तनुश्री दत्ता

तनुश्री दत्ता ने वुमन भास्कर को बताया कि मैं #MeToo कैंपेन से लगातार जुड़ी हुई हूं। मेरा मानना है कि सेवा सिर्फ मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद में नहीं होती। इंसानियत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गलत व्यवहार के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए।

#MeToo एक अच्छी पहल थी। हमारे देश में अगर कोई लड़का या लड़की सेक्शुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है तो उनकी तरफ सोसाइटी का नजरिया इतना नेगेटिव क्यों हो जाता है? हम गलत व्यवहार का शिकार हुई लड़की का साथ देने में हिचकिचाते क्यों हैं? हमारी चुप्पी गलत काम करने वाले आदमी को वही गलत हरकत दोबारा करने की हिम्मत देती है।

मुझे खुशी है कि मैं #MeToo कैंपेन से जुड़ी हूं। हालांकि जब मैंने अपनी आपबीती बताई तो मुझे लोगों के मिले-जुले रिएक्शन मिले, लेकिन 99% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। लोगों को मालूम था कि मैंने बहुत कुछ सहा है। जो सहा है वही कह रही हूं और सही कर रही हूं। इसका एक और नतीजा भी हुआ लोग मुझसे बात करने में डरने लगे। लेकिन आज उनका डर मेरे लिए प्यार और सहयोग में बदल गया है। #MeToo कैंपेन से जुड़ने के बाद भी मुझे लगातार फिल्मों के ऑफर मिले हैं। मैं अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहती हूं जो लोगों के दिल को छू सके।

काम से कमाया नाम, कैरेक्टर ने पोती मुंह पर कालिख

#Metoo में पत्रकार करिश्मा उपाध्याय, मॉडल सिमरन सूरी, जीया खान, शर्लिन चोपड़ा, डिंपल पॉल, एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा, रचेल वाइट, अहाना कुमार और मंदना करीमी ने साजिद खान पर यौन शोषण का आरोप लगाया।

राइटर-डायरेक्टर विनता नंदा और एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने आलोक नाथ के गलत बर्ताव को उजागर किया।

सिंगर सोना महापात्रा ने अनु मलिक और कैलाश खेर पर यौन शोषण का आरोप लगाया।

लेखिका इरा त्रिवेदी ने चेतन भगत का नाम मीटू कैंपेन में लिया।

वहीं, कई सिलेब्स ने #Metoo का खुलकर सपोर्ट किया। हॉलीवुड से लेडी गागा, गैब्रिएल यूनियन, बैरी क्रिमिन्स, अन्ना पक्विन, पेट्रीसिया अर्क्वेट, डेबरा मेसिंग, रोसारियो डॉसन, केटी स्टीवंस ने ट्वीटर पर #Metoo को ट्वीट किया।

वहीं, भारत में बिपाशा बसु, अदिति राव हैदरी, रकुलप्रीत, तापसी पन्नू, ट्विंकल खन्ना, रिचा चड्‌ढा, हुमा कुरैशी, दीया मिर्जा समेत कई एक्ट्रेस ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं की तारीफ की।

आगे बढ़ने से पहले ग्राफिक्स से जानें, किन लोगों पर लगा यौन शोषण का आरोप:

आम महिलाओं तक नहीं पहुंचा #MeToo, सोशल मीडिया तक सिमटा

महिलाओं के लिए काम कर रही कोरो इंडिया एनजीओ से जुड़ीं काउंसलर संभवी महाडिक के अनुसार #Metoo कैंपेन आम महिलाओं के बीच नहीं पहुंच पाया।

इस तरह के कैंपेन अगर लगातार चलते रहे तो महिलाओं में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है लेकिन मीटू सोशल मीडिया में एक ट्रेंड बनकर रह गया जो सेलेब्स के बीच ही सीमित रहा।

वह कहती हैं कि सामाज में आज भी महिलाएं अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में किसी को नहीं बतातीं। उनकी एनजीओ कम्यूनिटी लेवल पर बस्ती में जाकर महिलाओं के साथ वर्कशॉप करती है। इनमें ज्यादातर महिलाएं फैक्ट्री में काम करने वालीं या घरों में काम करने वाली होती हैं।

घरों पर काम करने वाली महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वह काम छोड़ देती है लेकिन शिकायत नहीं करती। वह सोचती है कि घरवालों को बताया तो वह काम करने नहीं देंगे।

लोग सोचेंगे कि उसने कुछ गलत किया इसीलिए डर रही है। इस कारण से साल में 3-4 ही यौन शोषण के मामले हमारे सामने आते हैं।

किस तरह से हो सकता है सेक्शुअल हैरेसमेंट, ग्राफिक्स से समझें:

ईरान में हुई युवती की मौत को #MeToo से जोड़ा

कई दिन से ईरान सुर्खियों में है। वहां 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। इससे वहां की महिलाओं में बहुत गुस्सा है। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां कई लोग इसे #Metoo से भी जोड़ रहे हैं।

ईरानी एक्ट्रेस गोल्सफितेह फराहान ने अपने एक ट्वीट में #MeToo का जिक्र करते हुए लोगों को कहा कि आप कैसे खुद को नारीवादी कह सकते हैं? आप #MahsaAmini आंदोलन से गायब होकर #MeToo को सपोर्ट करके कैसे महिला-पुरुषों की बराबरी का मांग कर सकते हैं? यह धर्म का नहीं, महिला की आजादी और शरीर का मामला है।

आपको बता दें ईरान में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड है। महसा अमीनी इस ड्रेस कोड के खिलाफ थीं। वह तेहरान में मेट्रो ले ही रही थी कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वह बिना हिजाब के घूम रही थीं।

भारत में सबसे ज्यादा अश्लील इशारों से किया जाता है यौन शोषण:

मीटू के बाद 2017 में #ChurchToo ने भी पकड़ा जोर

नवंबर 2017 में अमेरिका की मशहूर लेखिका एमिली जॉय और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर हाना पाश ने गिरिजाघर में महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ मी टू की तर्ज पर #ChurchToo शुरू किया।

इस आंदोलन ने जनवरी 2018 में तब जोर पकड़ा जब अमेरिका के हाईपॉइंट चर्च के पैस्टर एंडी सॉवेज पर 17 साल की लड़की के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। इसके बाद एंडी को इस्तीफा देना पड़ा। इसी बीच #SilenceIsNotSpiritual सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था।

यौन शोषण के खिलाफ सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं हैश टैग

2015 की बात है। ब्राजील में 'थिंक ओल्गा' नाम की संस्था की संस्थापक लियाना डि फारिया ने सोशल मीडिया पर #MyFirstHarrassment मूवमेंट शुरू किया था। वह महिलाओं के अधिकारों पर काम करती हैं।

वहीं, 2019 में दक्षिण अफ्रीका में पुरुषों की हिंसा के खिलाफ #MenAreTrash ट्रेंड करने लगा। दरअसल केपटाउन पोस्ट ऑफिस में 19 साल की छात्रा का रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इससे महिलाओं में आक्रोश था।

दुनियाभर में कई महिलाएं इसकी शिकार बनती हैं। ग्राफिक्स देखिए:

जब इवेंट पर सभी एक्टर्स ब्लैक कलर की ड्रेस में पहुंचीं

जनवरी 2018 में अमेरिका में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड हुए। इसमें रेड कार्पेट पर 300 से ज्यादा एक्टर और एक्ट्रेस काले रंग के कपड़ों में दिखे। मकसद था यौन शोषण के खिलाफ दुनिया को संदेश देना।

इसमें एंजीलिना जोली, जेसिका चैस्टेन जैसे बड़े-बड़े स्टार शामिल थे। इसी दौरान Time's Up movement भी शुरू हुआ।

इस इवेंट में मशहूर अमेरिकन होस्ट ओपरा विनफ्रे ने उन महिलाओं की प्रशंसा की जिन्होंने आगे आकर दुनिया को अपनी आपबीती बताई।

अगर यौन शोषण हो तो किस धारा में होता है केस दर्ज। जानिए:

महिलाओं को छेड़कर होता है पुरुषों को पावर का अहसास

पुरुष क्यों करते हैं महिलाओं का यौन शोषण, इस पर इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप Promundo ने मिस्र और लेबनान में सर्वे किया। इसमें 31% लेबनान और 61% मिस्र के पुरुषों ने स्वीकार किया कि उन्होंने लड़कियों और महिलाओं का पब्लिक प्लेस में यौन शोषण किया। इसमें घूरना, पीछा करना, छूना समेत कई हरकतें शामिल थीं।

इस सर्वें में जो चौंकाने वाली बात सामने आई वह यह थी कि जिन पुरुषों ने ऐसा किया वह हाई स्कूल या कॉलेज पास कर चुके थे। यानी ज्यादातर पुरुष पढ़े-लिखे थे। पुरुषों ने यह भी माना कि वह स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार थे।

उनका परिवार उनकी इज्जत नहीं करता। अपनी पावर दिखाने के लिए वह राह चलती महिलाओं को परेशान करते। ऐसा करके उन्हें अच्छा महसूस होता। GfK नाम की रिसर्च टीम ने पाया कि अमेरिका में 65% महिलाएं सेक्शुअल हैरेसमेंट का शिकार हुईं।

अगर वर्क प्लेस में गलत हरकत हो तो ऐसे करें शिकायत:

महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,71,503 मामले दर्ज हुए

पड़ोस के लड़कों की सीटी, बस में जबरदस्ती अजनबी का चिपकना, कॉलेज जाते समय अवारा लड़के का पीछा करना, घर में रिश्तेदार का गलत ढंग से छूना… और हर बार आपका उनसे बचना या उनकी गंदी हरकतों का शिकार होना…मन में खुद से घृणा करते हुए सवाल पूछना- मैं क्या करूं? किसे बताऊं, किसकी मदद लूं? ऐसा आखिर कब तक चलेगा?

तो इसका आसान जवाब है-चुप्पी तोड़ना और मुंह खोलना। जब तक आप बोलेंगी नहीं, तब तक आप उस इंसान के दिल बहलाने की ‘चीज’, जी हां ‘चीज’ बनी रहेंगी।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में करीब 4 लाख केस दर्ज हुए। इनमें से 3.71 लाख मामले महिलाओं पर जुर्म के थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार, 2021 में 30,865 शिकायतें दर्ज की गईं। इसमें 4613 शिकायतें शादीशुदा महिलाओं ने दर्ज कराई थीं। वो सभी दहेज और अन्य कारणों से यौन शोषण का शिकार हुईं। 624 मामले महिला कर्मचारियों ने दर्ज कराए।

इन आंकड़ों से आप खुद सोच सकती हैं कि आप पुरुषों की नजरों में क्या हैं?

ये मामले तेजी से कम हो सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको अपने बेटों को लड़की की इज्जत करनी सिखानी होगी।

महिलाओं का हर सदी में हुआ शोषण

इतिहास इस बात का गवाह है कि सदियों से महिलाओं का शोषण होता आया है। यूनान के कवि और लेखक अरिस्तोफेंस ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना। प्राचीन रोम में महिलाओं पर पुरुषों का कंट्रोल होता था। रोम के इतिहास में इटली के सबिने की महिलाओं के रेप को काला अध्याय माना जाता है लेकिन यह घटना हमेशा से कवियों, कलाकारों और इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। रोम के इतिहासकार लिवी ने सबिने महिलाओं के साथ हुए रेप को हिंसा की जगह जरूरत बताया।

यह बात 8वीं सदी की है। रोम के राजा रोमुलस अपने सम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने पड़ोसी देश की जनजाति की महिलाओं को रोम के पुरुषों के साथ रहने को कहा। सभी जनजातियों ने ऐसा करने से मना दिया।

इसके बाद राजा ने दूसरी नीति बनाई। उन्होंने रोमन धर्म के भगवान नेपचुन के नाम पर त्योहार मनाने का जश्न रखा और सभी जनजातियों को न्योता भेजा। इसमें सबिने जनजाति भी शामिल थी। सबिने महिलाएं इतनी खूबसूरत थीं कि रोम के पुरुषों ने उनपर हमला कर दिया। लेकिन , लिवी ने इसे मर्दों का प्रेम बताया। यहीं नहीं रोम के कवि ने ‘द आर्ट ऑफ लव’ नाम की किताब में महिलाओं के साथ सार्वजनिक जगहों पर फ्लर्ट करने के तरीके बताए।

90% महिलाएं घर पर, सड़क पर, बसों में, बाजार में या फिर ऑफिस में सेक्शुअल हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। हम सभी के बीच ऐसी कई बच्चियां, बहनें और महिलाएं होंगी, लेकिन सभी दोषी को सजा दिलवाने के बजाए मुंह लेने को समझदारी मान लेती हैं। पर ये जान लें, न तो ये समझदारी है और न ही बहादुरी। अगर आप डरपोक बनती हैं तो सामने वाला दबंग बनता है।

जिस इज्जत की खातिर आप चुप हैं, उस इज्जत को रोज चोट पहुंचाने से बेहतर होगा कि उस इंसान को चोट पहुंचाई जाए जो आपने तन और मन पर चोट कर रहा है। तो फिर चलिए, अपनी खामोशी तोड़ने का फैसला लीजिए, आज और अभी।

क्योंकि आपकी आज की चुप्पी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी चुप रहने पर मजबूर करेगी। #MeToo मूवमेंट उसी चुप्पी तोड़ने की बात करता है। और ये सही भी है।