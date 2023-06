Hindi News

सोने जितना महंगा था नमक: इसके व्यापार के लिए बनीं सड़कें, खदानों में मिला पेट्रोलियम; सॉल्ट टैक्स से बनी चीन की दीवार

हाल ही में रूस ने यूक्रेन के ‘बखमुत’ शहर पर कब्जा जमा लिया। इससे पहले उसने ‘सोलेडर’ को भी हथिया लिया था। यूक्रेन के ये दोनों शहर नमक की खदानों के लिए जाने जाते हैं। रूस के इन शहरों पर कब्जा करने की सबसे बड़ी वजह भी यही नमक है।

सोलेडर में 300 किमी तक फैलीं नमक की खदानों से यूरोप के कई देशों को नमक की सप्लाई होती और यूक्रेन की मोटी कमाई। रूस ने यहां कब्जा कर एक साथ कई निशाने साधे। यूरोप को सप्लाई और यूक्रेन की कमाई रुक गई। रूस ने कहा है कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई वह नमक की इन खदानों से करेगा। करीब 200 साल पहले भी रूस नमक के बूते नेपोलियन को धूल चटा चुका है।

नमक की वजह से दुनिया में सड़कें बननी शुरू हुईं

युद्ध के मैदान में नमक का ऐसा इस्तेमाल पहली दफा नहीं हुआ है। नमक के लिए हजारों साल से खूनी जंग जारी है। अनगिनत विद्रोह और क्रांतियों की वजह भी यही नमक बना। इसने इंसानों का खानपान ही नहीं, रहन-सहन भी बदल डाला।

कभी नमक के लिए इंसानों को भेड़-बकरियों की तरह बेचा गया, तो कभी यह ईमान और रुतबे की निशानी बना। नमक ने इंसानों को घाव दिए भी और घाव भरे भी। नमक से सेहत और स्वाद मिला, नए शब्द मिले। 10 हजार साल पहले नमक का कारोबार शुरू हुआ, तो दुनिया में पहली बार सड़कें बनीं।

नमक की खदान से ही दुनिया को मिला पेट्रोलियम

प्राचीन यूनान के महान कवि होमर के लिए नमक दैवीय चीज थी, तो प्लेटो मानते थे कि नमक देवताओं को पसंद है। प्राचीन रोम के लोगों ने कच्ची सब्जियों में 'सॉल्ट' डाला, तो 'Salad' यानी सलाद बना। 1901 में ईस्ट टेक्सस में नमक की चट्टानों की खुदाई हुई, तो तेल का इतना बड़ा भंडार मिला जिससे दुनिया में पेट्रोलियम युग की शुरुआत हुई।

संस्कृत से पहले किसी भाषा में नमक का जिक्र नहीं

संस्कृत और ग्रीक से पहले की किसी भी भाषा में नमक के लिए कोई शब्द नहीं है। फूड हिस्टोरियन केटी अचाया अपनी किताब 'इंडियन फूड ए हिस्टोरिकल कम्पैनियन' में लिखते हैं कि ऋग्वेद में भी नमक का जिक्र नहीं है। हजारों साल पहले इंसान जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरता था। ये जानवर सोडियम क्लोराइड यानी नमक की चट्टानें चाटते थे। इनका मीट खाकर इंसानों की नमक की जरूरत भी पूरी हो जाती।

खेती शुरू हुई तो हमारे पूर्वजों की डाइट बदल गई। जिसके बाद अनाज में मीट जैसा नमकीन स्वाद पाने के लिए नमक की जरूरत महसूस हुई। माना जाता है कि इंसानों ने 10 हजार साल पहले नमक खाना शुरू किया। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों में भी नमक मिला। महाभारत काल में नमक का इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने से लेकर इलाज तक में होने लगा था।

अमेरिकी राइटर मार्क कुर्लांस्की अपनी किताब 'सॉल्ट: ए वर्ल्ड हिस्ट्री' में बताते हैं कि जैसे-जैसे सभ्यताओं का विकास शुरू हुआ, नमक की मांग बढ़ने लगी। जिससे इसकी किल्लत भी हुई। इस किल्लत ने नमक को सोने जैसा कीमती बना दिया। इस तरह नमक उन चीजों में शामिल हो गया, जिनका दुनिया में सबसे पहले कारोबार शुरू हुआ।

चीनी सम्राट ने पहली बार वसूला नमक पर टैक्स, कमाई से बनी चीन की दीवार

मुंबई के नामी फाइव स्टार होटल में चीफ शेफ रहे विनय कुमार बताते हैं कि करीब 8 हजार साल पहले चीन में नमक का उत्पादन शुरू हुआ। 4700 साल पहले चीन में दवाओं पर लिखी गई किताबों में 40 तरह के नमक के बारे में बताया गया।

4200 साल पहले चीनी सम्राट हसिया यू ने नमक के कारोबार से टैक्स वसूलने का प्लान बनाया और दुनिया में पहली बार नमक पर टैक्स लगना शुरू हुआ। चीन का आधा रेवेन्यू नमक पर लगे टैक्स से मिलता। जिससे उसका खजाना तेजी से भरने लगा। नमक कर से मिले पैसे से ही चीन की दीवार का निर्माण भी हुआ।

उत्तरी चीन में नमक उत्पादन में जुटे श्रमिक।

करीब सवा दो हजार साल पहले चीनी इंजीनियर ली बिंग ने सिचुआन प्रांत में दुनिया के पहले नमक के कुएं खुदवाए। दुनिया का पहला बांध भी ली बिंग ने ही बनवाया था।

बौद्ध साहित्य के मुताबिक मौर्य काल के दौरान भारत में नदी, झील, समंदर और खदानों से नमक निकाला जाता था। नमक उत्पादन पर राज्य का अधिकार था और इसके लिए एक निरीक्षक की तैनाती की जाती। उन दिनों इस पर 6 तरह के टैक्स लगते, जिनमें से 4 तरह के टैक्स दुकानदार को देने पड़ते, जबकि 2 तरह के टैक्स ग्राहक चुकाते।

'सिल्क रूट' से हजारों साल पुराने 'सॉल्ट रूट'

नमक को नाव में लादकर प्राचीन इजिप्ट से ग्रीस लाया जाता। 4 से 5 हजार साल पहले नमक का कारोबार बढ़ने लगा तो नमक लाने-ले जाने के लिए सड़कों की जरूरत महसूस हुई। इन सड़कों को ‘सॉल्ट रोड’, ‘सॉल्ट रूट’, ‘सॉल्ट वे’ जैसे नाम दिए गए। सहारा रेगिस्तान होते हुए मोरक्को से टिंबकटू तक एक ऐसी ही सॉल्ट रोड आज भी फेमस है। प्राचीन रोम में भी नमक के कारोबार के लिए करीब ढाई सौ किलोमीटर लंबी 'सॉल्ट रोड' बनाई गई, जिसे 'वाया सैलेरिया' कहते थे।

सोने के बराबर नमक की कीमत, इंसानों के बदले खरीदारी

रोम और ग्रीस में सैनिकों को सैलरी के तौर पर नमक दिया जाता और ‘नमक का हक’ अदा न करने वालों का वेतन कट जाता। इन साम्राज्यों में गुलामों के बदले नमक खरीदने की प्रथा थी। नमक इतना कीमती था कि उसके बदले इंसानों को गुलाम बनाकर करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता।

छठी सदी में अफ्रीकी व्यापारी नमक के बड़े कारोबारी थे। वे नमक के बदले उतनी ही मात्रा में सोना लेते। प्राचीन इथोपिया के अबीसीनिया में नमक के टुकड़ों का इस्तेमाल सिक्कों की तरह होता। 2 इंच मोटे और 10 इंच लंबे ये टुकड़े प्राचीन मुद्रा बन गए। अफ्रीका के दूसरे हिस्सों में भी नमक का इस्तेमाल पैसों की तरह होता था।

13वीं सदी में इटली से भारत आए मार्को पोलो ने तिब्बत में नमक के सिक्के देखे। इन सिक्कों पर मंगोल सम्राट चंगेज खान की तस्वीर बनी थी। इथोपिया में दनाकिल के मैदान में रहने वाले खानाबदोश आज भी नमक का इस्तेमाल खरीद-फरोख्त के लिए पैसे की तरह करते हैं।

नमक पहले से ही कीमती था, ऐसी परंपराओं के साथ उसकी अहमियत और बढ़ गई। ऐसे में नमक पर अधिकार जमाने की कोशिशें भी शुरू हो गईं...

वेनिस ने जमाया नमक के कारोबार पर कब्जा

13वीं सदी में वेनिस यूरोप का सबसे बड़ा शहर था। वेनिस के कारोबारियों ने नमक के व्यापार पर कब्जा जमा लिया। वे खुद भी नमक बनाते और दूसरे शहरों से भी मंगाते। करीब 300 साल तक इस कारोबार में उनकी मोनोपोली बनी रही। वे मनचाहे दामों पर नमक बेचते। अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए वे नमक की सप्लाई भी रोक देते। फिर दूसरे देशों में किल्लत होने पर बढ़ी कीमतें वसूलते। इसका बोझ आम लोगों को उठाना पड़ता।

वेनिस को देखकर दूसरे देशों ने भी नमक से मुनाफा कमाने की कोशिशें शुरू कर दीं।

नमक पर टैक्स लगा तो फ्रांस के सम्राट को दे दी फांसी

नमक के कारोबार को नियंत्रित करने और मुनाफा कमाने के लिए 13वीं सदी में फ्रांस ने भी नमक पर टैक्स लगा दिया। जिससे उसकी तस्करी शुरू हो गई। जो नमक की तस्करी करते पकड़े जाते, उन्हें राजद्रोह की सजा मिलती।

सदियों तक फ्रांस के लोग मजबूरन शाही डिपो से नमक खरीदते रहे और उस पर भारी टैक्स भी चुकाते रहे। जो आवाज उठाते, वे मारे जाते। यह उनके घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात थी।

नमक उत्पादन के लिए काम करने वाले फ्रांस के श्रमिकों की यह पेंटिंग 1872 की है।

इस टैक्स की मार ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी। जब दूसरी चीजें भी महंगी होने लगीं तो जनता महल में घुस गई और 1793 में सम्राट लुई सोलहवें को फांसी पर चढ़ा दिया।

नमक की कीमत बढ़ाने के खिलाफ स्पेन में भी भड़का विद्रोह

इसी तरह, 1631 में स्पेन ने भी नमक की कीमतों में 44 फीसदी तक बढ़ोतरी करने के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, ताकि सेना का खर्च उठाया जा सके। घोषणा कर दी गई कि बिस्के प्रांत में मौजूद सारे नमक पर सिर्फ राजा का अधिकार है और केवल शाही खजांची को ही नमक बेचने की अनुमति है।

इस आदेश से जनता भड़क गई। बिस्के में राजकाज ठप हो गया। 3 साल तक हिंसक विद्रोह जारी रहा। विद्रोह का नेतृत्व करने वालों को पकड़कर मार दिया गया। गुस्सा न थमता देख सम्राट फिलिप चतुर्थ को नमक की कीमत बढ़ाने वाला फरमान रद्द करना पड़ा।

इसी तरह, 1896 में जब पेरू में नमक पर टैक्स लगा तो वहां भी स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया। महीनों तक खून-खराबा होता रहा।

नमक न मिलने से मारे गए हजारों सैनिक, हारा नेपोलियन

उसी दौरान दुनिया को फतह करने निकले नेपोलियन को नमक मिलने की वजह से रूस में हार का मुंह देखना पड़ा। 1812 में नेपोलियन जब रूस पर हमला करने पहुंचा, तब रूसी सैनिकों ने छापामार युद्ध करते हुए नेपोलियन को मॉस्को तक आने दिया, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही रूस का सम्राट साइबेरिया भाग गया था। पूरा मॉस्को खाली था। लोगों ने घरों में नमक का एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ा था।

नेपोलियन 2 महीने तक वहां की ठंड में संधि का इंतजार करता रहा। नमक न मिलने से उसके घायल सैनिकों के घाव नहीं भर पाए। हजारों सैनिकों की जान चली गई। इस तरह रूसी सेना की चाल में फंसे नेपोलियन को हार मानकर वहां से लौटना पड़ा।

दुनिया को नमक की ताकत का एहसास हो चुका था। ऐसे में ब्रिटेन भला पीछे कैसे रहता...

दुनिया पर राज करने के लिए ब्रिटेन ने नमक को बनाया हथियार

16वीं सदी तक ब्रिटिश साम्राज्य बहुत मजबूत हो चुका था। दुश्मनों को कमजोर करने के लिए ब्रिटेन ने भी नमक को हथियार बनाया। दुनिया के जिस भी हिस्से पर उसका शासन था, वहां नमक के कारोबार को कंट्रोल करने लगा।

नमक का उत्पादन, कीमतें और सप्लाई पर ब्रिटेन का कंट्रोल बढ़ा, तो उसने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया। जिससे इसका अवैध कारोबार बढ़ गया। 1785 के दस्तावेजों के मुताबिक सिर्फ इंग्लैंड में ही हर साल 10 हजार लोग नमक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार होते।

अमेरिका को गुलाम बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने रोकी नमक की सप्लाई

1775 से 1783 में जब अमेरिकी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, उस दौरान भी ब्रिटिश सेना ने नमक का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया। 1777 में जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उसी दौरान ब्रिटिश एडमिरल लॉर्ड हॉवे ने जॉर्ज वॉशिंगटन के सैनिकों को होने वाली नमक की सप्लाई रोक दी।

इसे इतनी बड़ी सफलता माना गया कि आज भी इसका जिक्र किया जाता है। अमेरिका के लिए लड़ने वाले जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने।

आजादी मिलने के बाद अमेरिका में नमक से सोशल स्टेटस तय होने लगा। खाने की टेबल पर नमक रखा जाता। ओहदे में बड़े, सम्मानित व्यक्तियों को नमक के पास बैठाया जाता, बाकियों को दूर। इसके लिए 'Above the salt' और 'Below the salt' जैसे मुहावरे गढ़े गए।

वॉशिंगटन के सैनिकों के पास खाने-पीने का बक्सा साथ होता था। नमक उसका हिस्सा होता था।

अमेरिका के सिविल वॉर में भी नमक पर लड़ाई

1861 से 1865 के बीच हुए अमेरिका के सिविल वॉर में भी नमक का अहम रोल रहा। उस समय अमेरिकी सैनिकों को हर महीने 600 ग्राम नमक दिया जाता। गृहयुद्ध छिड़ा तो नमक की किल्लत होने लगी। सरकार ने नमक के निर्यात पर रोक लगा दी। इसके बावजूद नमक की कीमतें 50 फीसदी तक बढ़ गईं। विद्रोहियों ने सैनिकों को नमक की सप्लाई रोक दी। जिससे वे अपना मीट तक प्रिजर्व नहीं कर पा रहे थे।

इससे खाने की किल्लत भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ, तेज नमक खाने के शौकीन सैनिकों को बिना नमक सादा खाना रास नहीं आ रहा था। जिससे वे हतोत्साहित हो गए। सैनिकों को वर्जीनिया के एक नमक प्रोसेसिंग प्लांट पर कब्जा जमाने के लिए 36 घंटे तक भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ी।

नमक में मिलावट की अफवाह पर गदर

1857 में भारतीय सैनिकों के बीच अफवाह फैल गई कि आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का पाउडर, नमक में गाय और सुअर का खून, कारतूस में इन दोनों पशुओं की चर्बी है। दरअसल, जिन बोरियों में नमक लाया गया था, उससे लाल रंग छूटकर नमक में मिल गया था। नमक के लाल कणों से अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया। जो बाद में सैनिकों के विद्रोह की एक वजह बना।

अपना नमक बेचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोप दिए टैक्स

अंग्रेजों के भारत आने से हजारों साल पहले से नमक का उत्पादन हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी नमक का कारोबार भी करती थी, लेकिन सस्ते भारतीय नमक के आगे उसका कारोबार चल नहीं रहा था। 1835 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नमक पर कर थोपने शुरू कर दिए। नमक पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए कानून बना दिए।

1930 में महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ नमक सत्याग्रह शुरू कर दांडी मार्च निकाला। 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी में मुट्ठीभर नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ दिया। इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। अंग्रेजों को आखिर कानून रद्द करना पड़ा।

ममी से लेकर खाना तक नमक से करते संरक्षित

शेफ विनय कुमार बताते हैं कि प्रिजर्वेशन के लिए नमक का इस्तेमाल सबसे पहले प्राचीन इजिप्ट में हुआ। इजिप्ट में मांस से लेकर ममी तक को संरक्षित करने के लिए उन्हें नमक में लपेटा जाता। नमक से लिपटी ममी जब नाव के जरिए नील नदी पहुंचाई जाती, तो उसपर "साल्टेड मीट" पर लगने वाला टैक्स वसूला जाता।

नमक में मौजूद सोडियम खाने से नमी को सुखा देता है और टेस्ट बढ़ा देता है। कच्चा आम उतना खट्टा नहीं लगेगा, लेकिन नमक डालकर सुखाई गई खटाई में खटास ज्यादा होती है। नमी खत्म होने के से बैक्टीरिया को पनपने का मौका नहीं मिलता। इससे चीजें बिना रेफ्रिजरेटर के वर्षों तक सुरक्षित रहती हैं।

इन दिनों नॉनवेज खाने वालों के बीच सूशी बहुत पॉपुलर है। करीब ढाई हजार साल पहले चीन में मछली को प्रिजर्व करने के लिए उसे नमक में डाल देते थे। इस तरह सूशी की शुरुआत हुई। आज भी अचार बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है।

नमक सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, कई इंडस्ट्रीज की बुनियाद भी मजबूत करता है...

और हां, मोबाइल फोन की बैटरी के लिए जरूरी लीथियम का सबसे बड़ा भंडार भी नमक के मैदान में है। बोलीविया का ‘सालार डी उयूनी’ दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। दुनिया का 70 फीसदी लीथियम यहीं है।

