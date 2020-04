दैनिक भास्कर Apr 22, 2020, 04:02 PM IST

अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में कोरोना वॉरियर के प्रति आभार व्यक्त करने का अनोखा तरीका देखने को मिला है। यहां भारतीय डॉक्टर उमा मधुसूदन को कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए कार रैली निकालकर सम्मान दिया गया। इस रैली में स्थानीय लोगों ने गाड़ियों के हॉर्न बजाकर भारत की इस बेटी का शुक्रिया अदा किया।

कार रैली निकालकर कहा ‘थैंक्यू’

इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें अपने घर के बाहर खड़ी डॉक्टर उमा मधुसूदन को कार रैली के जरिए धन्यवाद दिया जा रहा है। इस रैली में पुलिस की कार, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के अलावा अपनी गाड़ी से थैंक्यू कार्ड पकड़े लोग भी नजर आ रहे हैं। मैसूर के जेएसएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाली डॉ. मधुसूदन वर्तमान में अमेरिका के साउथ विंडसर अस्पताल में कार्यरत हैं।

Dr Uma Madhusudan, an Indian doctor, was saluted in a unique way in front of her house in USA in recognition of her selfless service treating Covid patients pic.twitter.com/Hg62FSwzsP