Why Coke Pepsi Could Not Beat Thumsup; Batliwala, Bantawala, Sodawala Titles Made From This Business

अंग्रेजों का पेट खराब तो बनी कोल्ड ड्रिंक: क्यों थम्सअप को नहीं पछाड़ सके कोक-पेप्सी; बाटलीवाला, बंटावाला जैसे नाम इस बिजनेस की देन

नई दिल्ली 2 घंटे पहले लेखक: अनिमेष मुखर्जी



अगर आपको यह जानकारी दें कि दुनिया में पेप्सी और कोकाकोला से भी पुराना कोल्ड ड्रिंक ब्रैंड मौजूद है और यह ब्रैंड भारतीय है तो आप जरूर चौंकेंगे। यही नहीं, 1884 में शुरू हुई यह कोल्ड ड्रिंक चुनिंदा जगहों पर आज भी एक से ज्यादा फ्लेवर्स में मिलती है।

बात सोलह आने सच है, आना आजकल चलता नहीं लेकिन यह कोल्ड ड्रिंक आज भी मिल रही है। यह महीना सूर्यदेव के मेहरबान होने का है तो क्यों न कुछ ठंडा हो जाए?

यहां कोल्ड ड्रिंक का मतलब कांच की बोतल में मिलने वाली कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से है। लेकिन ध्यान रहे कि ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बंटा या लेमन सोडा जैसी ड्रिंक नहीं है। कार्बोनेटेड ड्रिंक मोटे तौर पर तीन तरह की होती हैं-

पहली- बिना फ्लेवर वाले कार्बोनेटेड सोडा को नींबू पानी और दूसरे मसालों के साथ मिलाकर दिया जाता है।

दूसरी- फ्लेवर्ड सिरप में ग्राहक के सामने कार्बनडाई ऑक्साईड मिलाकर उसे झाग वाला ड्रिंक बनाकर सर्व किया जाता है।

तीसरी- बंद बोतल में आने वाली कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे- ‘आर्दिशर’ या ‘आर्डीज’। जो भारत की पहली सॉफ्ट ड्रिंक भी है और जिसकी आज हम बात कर रहे हैं।

भारत में सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार की शुरुआत अंग्रेजों के वक्त में हुई, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। पुणे शहर में कैंप नाम का एक इलाका है। चौड़ी गलियां, खपरैल वाले पुराने दो मंजिला मकान, उनमें धुंधले हरे कांच की खिड़कियां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय का बसा इलाका है। आपको इसी जगह पर ‘आर्दिशर’ नाम की सॉफ्टड्रिंक मिलेगी, जिसे संक्षेप में ‘आर्डीज’ भी कहा जाता है।

अंग्रेजों का पेट खराब हुआ तो हुई ‘आर्डीज’ की शुरुआत

‘आर्डीज’ की शुरुआत आर्दिशर ईरानी ने की थी। याद रहे कि यह आर्दिशर ईरानी पुणे में पैदा हुए पुराने जमाने के फिल्म निर्माता आर्दिशर ईरानी से अलग हैं। कोल्डड्रिंक के इस बिजनेस को शुरू करने की वजह हेल्थ से भी जुड़ी थी। दरअसल, पुणे छावनी में रहने वाले गोरे सिपाहियों और अफसरों का भारतीय भोजन और पानी की वजह से अक्सर पेट खराब रहने लगा और उन्हें पेट में गैस बनने की समस्या होती। ऐसे में सोडा पेट को आराम देता था। उस दौर में सोडा बनाने के लिए कोयला जलाकर कार्बन डाईऑक्साइड गैस बनाई जाती जिससे कांच की बोतलों में कॉर्क लगाकर बंद कर दिया जाता।

पुणे की आर्डीज सोडा फैक्ट्री इकलौता ब्रैंड नहीं है, जो इतने पुराने समय से उपलब्ध है। दरअसल भारत में आकर बसे पारसी समुदाय ने तत्कालीन बॉम्बे में कार्बोनेटेड सोडा की एक पूरी परंपरा शुरू की जिसका बड़ा दिलचस्प इतिहास है।

बॉम्बे में नहीं मिलता था साफ पानी, इसलिए शुरू हुआ सोडा वॉटर

दरअसल, पुराने बॉम्बे में पीने का पानी साफ नहीं होता था। पानी की कोई सप्लाई थी नहीं और कुओं का पानी अक्सर मटमैला और बदबूदार रहता। इस पानी को छानकर पीने के बाद भी लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं बनी रहतीं। उन्हें बोतलबंद साफ पानी की जरूरत पड़ती। कुछ ही समय में बाहर से आए पारसी समुदायों ने बोतल बंद पानी में सोडा मिलाकर पीना शुरू किया। इस सोडा में नींबू और अदरक मिलाकर ‘लेमन जिंजर एल’ बनना शुरू हुआ। इसके कई फायदे थे। गंदे पानी को छानने की मेहनत बची, इसका स्वाद अच्छा लगता और इसमें मौजूद एसिडिक तत्वों से सेहत दुरुस्त रहती। सोडा की रोज-रोज सप्लाई में धीरे-धीरे धीरे स्थानीय ब्रैंड बन गए, जिनमें से ज्यादातर पारसी समुदाय के द्वारा चलाए जाते। इनमें चटख लाल-गुलाबी ‘रैस्पबेरी सोडा’ और मटमैले पीले रंग का ‘जिंजर सोडा’ सबसे लोकप्रिय थे।

जो लोग जिंजर एल के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि एल (Ale) का मूल अर्थ ऐसी बियर होता है, जिसमें बुलबुले नहीं उठते। अदरक के साथ बनने वाली ऐसी शराब को ‘जिंजर बियर’ कहते हैं, जो नॉन एल्कोहॉलिक होती है। इसी बियर बनाने के फॉर्मूले में किसी अनाज की जगह अदरक इस्तेमाल की जाती है, तो एल्कोहल रहित झाग वाला खट्टा मीठा ड्रिंक बनता है, जिसे ‘जिंजर एल’ कहते हैं। आजकल अदरक की जगह उसके फ्लेवर से बनने वाली ‘एल’ काफी जगहों पर मिलती है।

पेप्सी और कोकाकोला ने खरीदकर खत्म कर दिए देसी ब्रैंड

यूं तो कोकाकोला भारत में 1950 में आ गया था, लेकिन इसे 1977 में अपना कारोबार समेटकर वापिस अमेरिका जाना पड़ा। 1989 में पेप्सी ने भारत में कदम रखा और 1993 में कोकाकोला वापिस लौटकर आया। उन्होंने भारत के देसी कोल्ड ड्रिंक्स के कई ब्रैंड्स खरीदकर उन्हें खत्म कर दिया। बंबई में जिन ब्रैंड्स को रातो-रात बंद कर दिया गया उनमें से ड्यूक एक प्रसिद्ध नाम था। पश्चिमी अंदाज वाले कोकाकोला और पेप्सी को ज्यादा गैस और ज्यादा तेज फ्लेवर वाले ये ड्रिंक्स समझ नहीं आए। साथ ही इन देसी ड्रिंक्स को खत्म किए बगैर हिंदुस्तानियों के दिल में जगह बनाना और उनकी जुबान पर अपने ड्रिंक्स का चस्का चढ़ाना पेप्सी और कोकाकोला के लिए मुश्किल था।

उदारीकरण के साथ भले ही भारतीय कोल्डड्रिंक के कई लोकल स्वाद गायब हो गए हों, लेकिन बंबई में मिलने वाला ‘पलोनजी’ और पुणे का ‘आर्डीज’ टिके रहे। आप आज भी इन शहरों के किसी ईरानी कैफे में जाकर ‘पलोनजी’ या ‘आर्डीज’ का स्वाद चख सकते हैं। हालांकि इनका स्वाद पारंपरिक कोल्डड्रिंक से थोड़ा तेज होता है।

वैसे रेस्त्रां चेन 'सोडा बॉटल ओपनर वाला' ने तमाम शहरों में खुले अपने रेस्त्रां में रैस्पबेरी सोडा को शामिल किया है, ताकि पारसी परंपरा की यह निशानी हर जगह बनी रहे। वैसे ‘पलोनजी’ का रैस्पबेरी सोडा अब यूरोप के कई पारंपरिक रेस्त्रां में भी उपलब्ध है। जहां इसे सस्ते ईरानी कैफे का अभिन्न हिस्सा न मानकर पारसी फूड कल्चर के नॉस्टेल्जिया के तौर पर देखा जाता है।

थम्सअप भी है इसी देसी बिरादरी का कोल्ड ड्रिंक ब्रैंड

वैसे बीते दिनों की बात करें, तो बंबई से ही निकले एक और कोला ब्रैंड का स्वाद भारत के बच्चे-बच्चे को पता है और उसकी दीवानगी देश भर में हर पीढ़ी के सिर चढ़कर बोलती रही है। हम बात कर रहे हैं रमेश चौहान के शुरू किए गए ब्रैंड ‘थम्सअप’ की। सोडा की ज्यादा मात्रा, कम मिठास और दालचीनी के फ़्लेवर की वजह से इसका स्वाद भारतीय जनता को खासा पसंद था। सन् 1992 में भारतीय बाजार में अंतरराष्ट्रीय कोला कंपनियों की एंट्री हुई, तो रमेश चौहान ने 6 करोड़ रुपए में अपनी कंपनी कोकाकोला को बेच दी। 1993 में हुई डील के समय पर भारतीय बाजार में थम्सअप का शेयर करीब 85 प्रतिशत था, लेकिन रमेश चौहान दुनिया भर में चल रही कोला वॉर से टकराने की मुश्किलों और भारतीय लाइसेंस राज में व्यापार की समस्याओं को जानते थे। इस डील के बाद रमेश चौहान ने अपने बिसलरी मिनरल वॉटर के कारोबार में इजाफा किया और उसमें नंबर एक बने। कोका कोला ने तमाम 'भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक्स' को खत्म कर भारतीय उप महाद्वीप में अपनी पकड़ बनाने की बात सोची। लेकिन कोका कोला का ये ख्वाब पूरा न हो सका।

कोक के सामने लिम्का, माजा, गोल्ड स्पॉट और थम्स अप हुए खड़े

कोक के सामने लिम्का, माजा, गोल्ड स्पॉट और थम्स अप जैसी भारतीय ड्रिंक थीं जो 1977 के बाद से ही भारतीय जनता की जुबान पर चढ़ी हुई थी। कोक की रणनीति इन कोला ब्रांड्स को खरीदकर उन्हें धीरे-धीरे खत्म करने की थी। कोक कई मामलों में सफल भी हुआ। गोल्ड स्पॉट, कैंपा कोला और डबल सेवन जैसे उत्पाद खत्म हो गए लेकिन, थम्स अप किसी खूंटे की तरह डटा रहा, जिसे पूरी ताकत लगाकर भी नहीं उखाड़ा जा सका। दरअसल थम्स अप को बनाने में रमेश चौहान ने कई प्रयोग किए थे। उसमें दालचीनी, जायफल और इलायची तक मिलाकर देखी गई। ऑरेंज ड्रिंक के बेस में कोला मिलाया गया। अंत में जो प्रोडक्ट बना वो सिर्फ मीठी ड्रिंक नहीं थी। वो भारतीय जीभ पर चढ़ने वाला मसालेदार ड्रिंक था। जवान लड़के इसे पीते और उनकी नाक से झाग निकल आता। थम्सअप की इसी खासियत ने उसे एक अलग लोकप्रियता दी। दरअसल, जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए भारतीय पुरुषों को मर्दानगी वाली 'फीलिंग' आती है उसके प्रति उनका जुड़ाव और निष्ठा बन जाती है।

कोक और पेप्सी के बीच चली विज्ञापनों की लड़ाई

कोक ने अपनी पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले थम्सअप की सप्लाई को कम किया। कोक ने अपने विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च किया। और तो और थम्सअप के मुकाबले कोका कोला दो रुपए सस्ती मिलती थी। पेप्सी और कोक की जंग में थम्सअप पर मार तो पड़ रही थी लेकिन इसके सर से नंबर-1 कोला ड्रिंक का ताज नहीं छिना। इन सबके बीच 1996 का वर्ल्डकप आया। कोका कोला ने ढेर सारे पैसे खर्च किए और क्रिकेट वर्ल्डकप का 'ऑफिशियल स्पॉन्सर' बन गया। पेप्सिको ने इसके जवाब में एक विज्ञापन बनाया। सचिन, अजहर, कोर्टनी वॉल्श जैसे सितारों के साथ बनाए गए ‘Nothing Official about it’, ने कोक के नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली वाले विज्ञापन को धोकर रख दिया।

1996 में एक ओर कोक को पेप्सी के विज्ञापन से मात मिली, दूसरी ओर थम्सअप का एक विज्ञापन सनसनी बन गया। थम्सअप लंबे समय से 'थंडर' शब्द का अलग-अलग तरह से इस्तेमाल अपने विज्ञापनों में कर रहा था। नकुल कपूर नाम के अनजान से मॉडल के साथ थम्सअप का एक बंजी जंप वाला विज्ञापन जारी हुआ। ये वो समय था जब रंगीन टीवी के जरिए भारतीय दर्शक दुनिया को टटोल तो रहा था मगर, बंजी जंप जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स से अनजान था। थम्सअप का ये विज्ञापन उसे अपने समय से बहुत आगे ले गया। बाद में इसी की तर्ज पर थम्सअप के 'आज कुछ तूफानी करते हैं' और 'तूफानी ठंडा' जैसे विज्ञापन कैंपेन बने।

वैसे, 1996 में जिस तरह से कोक पेप्सिको से विज्ञापन की जंग हारा ठीक उसका उल्टा कुछ साल बाद पेप्सी के साथ भी हुआ। पेप्सिको ने कोक का मजाक बनाते हुए विज्ञापन बनाया कि ‘बिजनेस ठंडा मतलब कोला कोला'। कोक ने इस विज्ञापन को ही थोड़ा सा बदला और आमिर खान के साथ ‘ठंडा मतलब कोका कोला' बना दिया। कोक को पेप्सी से मिले इस आइडिया से कितना फायदा हुआ बताने की जरूरत नहीं है।

थम्सअप को कोक से नीचे रखने की कोशिश करती रही कंपनी

मगर इन सबके बीच थम्सअप की मुश्किलें कम नहीं हुईं। दिसंबर 2014 में कोक को फिर से थम्सअप से खतरा नजर आने लगा। कंपनी ने औपचारिक रूप से विजन 2020 से अपने ही ब्रैंड थम्सअप को नीचे करने की रणनीति की घोषणा की। प्रसून जोशी और आर बाल्कि ने मिलकर कोक की नई सिरे से ब्रैंडिंग की। कोक को पुराने गानों के साथ मिलाया गया। खुशी मनाने से जोड़ा गया। आजकल कोक ने एक नया प्रयोग किया है। कोका कोला की बोतलों पर तमाम रिश्तों और संबंधों के नाम लिखकर आते हैं। ताकि आप अपने दोस्त, मां, भाई वगैरह को देने के लिए अतिरिक्त बोतल खरीदें। इस बीच थम्सअप के साथ ऐसा कोई खास प्रमोशन नहीं हुआ। उधर पेप्सिको की कमान इंदिरा नूई ने संभाल ली। इंदिरा ने पेप्सिको को सिर्फ ड्रिंक तक सीमित नहीं रखा। अब पेप्सिको सिर्फ एक कोला कंपनी नहीं है। उसने तमाम चिप्स, नमकीन, दूसरे ड्रिंक्स के साथ अपना काफी विस्तार कर लिया है। वहीं कोक के पास मुख्य रूप से कोला ब्रैंड्स ही हैं।

अब थम्सअप-कोकाकोला हो या कोई और सॉफ्टड्रिंक। एक बात सबमें कॉमन है। इनकी बोतलों पर लिखा रहता है कि इनमें किसी भी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं रहता। बल्कि, ढेर सारी शक्कर होती है। कोल्ड ड्रिंक की 300 ml बोतल में कम से कम 35 ग्राम चीनी होती है और इनके लगातार सेवन से सेहत पर काफी खराब असर पड़ता है। इसके चलते तमाम लोगों ने जूस और पल्प जैसे दूसरे कथित बेहतर विकल्प को ड्रिंक के तौर पर अपनाना शुरू किया। जवाब में कोला कंपनियों ने भी अलग-अलग तरह के मिथक गढ़ना शुरू कर दिया। अब इस झाग वाले मीठे रंगीन पानी को बेचने के लिए विज्ञापनों के जरिए मिथक गढ़ा जाता है कि फलां ड्रिंक खुशियों का मौका है, यह वाला मर्दानगी के लिए है, और इसके जरिए डर पर काबू पाया जा सकता है।

कोला कंपनियों के मालिकों के नाम पड़े बाटलीवाला, बंटावाला, सोडावाला

इन सारे बहुराष्ट्रीय विज्ञापनों और मिथकों के बीच याद रखिए कि भारत में कोला की शुरुआत तब हुई थी, जब कोल्ड ड्रिंक पीना एक शहर और समुदाय के लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा था। उन लोगों ने ना सिर्फ इस मौके को देखा, समझा और व्यापारिक मौके की तरह भुनाया। बल्कि, यह उनके जीवन का हिस्सा कुछ इस तरह बना कि उनके उपनाम भी कोल्ड ड्रिंक व्यवसाय पर आधारित हो गए। आपको पारसी समुदाय के कई नामों में बाटलीवाला, बंटावाला, सोडावाला जैसे नाम मिलते हैं। जो लगभग 150 सालों से चली आ रही ‘आर्डीज’ और ‘पलोनजी जैसी कोल्ड ड्रिंक की परंपरा का हिस्सा हैं।

कोल्ड ड्रिंक से देश और दुनिया के कुछ मजेदार किस्से भी जुड़े हैं।

शुरुआती दौर में सोडा के बोतल कुछ ऐसे बने होते थे, जिन्हें बिना किसी सहारे के खड़ा नहीं किया जा सकता था।

जब सोडा की बोतल नहीं लौटाते थे लोग

पुराने वक्त में कोला व्यापार की सबसे बड़ी दिक्कत कांच की बोतल का महंगा होना था। भारतीय ग्राहक बोतल लौटाना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह कोला से कहीं ज्यादा महंगी होती थी। इसीलिए, कंचे के जरिए बंद मुंह वाली और खड़ी न की जा सकने वाली बोतलें बनाई गईं। ताकि ग्राहक सोडा पीकर इन बोतलों को वापस कर दें।

मुंबई की रॉजर्स स्वीट सोडा कंपनी, शायद भारत में स्थापित पहली सोडा कंपनी थी। इसकी स्थापना 1837 में हुई थी और अपने बदले हुए रूप में यह दोबारा मौजूद है। इतिहासकार दिनयार पटेल के मुताबिक सन् 1913 में सिर्फ मुंबई में 150 से ज्यादा सोडा ब्रैंड मौजूद थे। इनमें से कुछ की सप्लाई सिंगापुर जैसे शहरों तक थी।

पेप्सिको ने भारत में अपनी एंट्री के समय, अमेरिका में सुपर हिट रहे कैंपेन 'You got the right one baby, Uh huh' का भारतीयकरण किया। भारत में ये कैंपेन 'यही है राइट चॉइस बेबी, आ हां'। बनाकर चलाया गया। उस समय इंडिपॉप के सुपर स्टार रेमो फर्नांडिस इनमें दिखाई दिए। इस दौर के पेप्सी के विज्ञापन विधु विनोद चोपड़ा ने निर्देशित किए थे।

जब 'इनाम जीतो' वाले विज्ञापन में एक गलती से हुए दंगे

बात भारत की नहीं, फिसीपींस की है जब 1992 में पेप्सी के एक ‘इनाम जीतो’ वाले एक विज्ञापन ने दंगे करा दिए थे, जिसमें कई लोग मारे गए। पेप्सी ने घोषणा की थी कि जिस पेप्सी की बोतल के ढक्कन के नीचे 349 नंबर होगा, उसे 10 लाख पीसो (आज की तारीख में 15 लाख रुपए) दिए जाएंगे। लोगों ने पेप्सी कई बोतलें खरीदीं और हजारों लोगों के पास यह नंबर भी आया। पेप्सी ने कहा कि उन्होंने गलती से 349 नंबर बता दिया है, लेकिन पूरे देश में हंगामा होने लगा। आखिरकार पेप्सी को इनाम देना पड़ा। आज तक ‘349’ को मार्केटिंग की क्लास में सबसे खराब उदाहरण के तौर पर पढ़ाया जाता है।

तो गर्मी से जब जिया जले और जां जले तो आप भी खुद को कोल्ड ड्रिंक पीने से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जब भी पिएं तो सेहत को ध्यान में जरूर रखें।

