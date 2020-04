दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 06:51 PM IST

वर्ल्ड हेल्थ डे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने साल 2020 नर्सों और एएनएम को समर्पित किया है। ऐसे में दुनिया भर में जारी कोरोना के खिलाफ जंग के दौरान अपना योगदान दे रही नर्सों को यूनाइटेड नेशन ने धन्यवाद करते हुए वीडियो शेयर किया है। वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर यूएन वीमन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर मौजूदा हालात में कोरोना से संक्रमित लोगों की मदद कर रही नर्सों इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान और हिम्मत के साथ खड़े रहने के लिए थैंक्यू कहा है।

Millions of women in the health and social sector work tirelessly every day to care for all of us.

Ahead of #WorldHealthDay, we thank you. 👏 #COVID19 | #coronavirus pic.twitter.com/ivDq8kbcmG