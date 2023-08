Hindi News

Women

Youth Prefers Modern Cooking, Not Pulses And Roti, Taking Help From AI As Well

150 साल पुरानी हैं कुकिंग क्लास, आज AI ट्रेनर: भारत में तरला दलाल की थी पहली क्लास, युवाओं को दाल-रोटी नहीं, मॉडर्न कुकिंग पसंद

नई दिल्ली 7 मिनट पहले लेखक: ऐश्वर्या शर्मा



कॉपी लिंक

हाल ही में ओटीटी पर हुमा कुरैशी की फिल्म ‘तरला दलाल’ रिलीज हुई। भारत में कुकिंग क्लासेज का श्रेय शेफ तरला दलाल को ही जाता है। 1966 में उन्होंने घर से कुकिंग की क्लासेज देनी शुरू की थीं। जब उनका टीवी पर कुकरी शो आया तो हर महिला में होमशेफ बनने की चाहत बढ़ी।

इंसान और उसकी जुबान का स्वाद से रिश्ता 2 लाख साल पुराना है। इंसान ने जैसे ही आग जलाना सीखा, दिन पर दिन पाक कला में माहिर होता चला गया। पहले इंसान पेट भरने के लिए खाना पकाता था। फिर खाना पकाने ने ‘पाक कला’ की शक्ल ली, जो आज कुकिंग क्लासेस बनकर पॉपुलर हो रही है।

घर की डाइनिंग टेबल पर दाल-चावल, सब्जी-रोटी ही नहीं पास्ता, नूडल्स, सूप और कप केक जैसे कई पकवान परोसे जाते हैं। मशहूर फ्रेंच लेखक और कुकिंग आर्ट में माहिर Jean Anthelme Brillat-Savarin ने खूब कहा है "Tell me what you eat, and I will tell you what you are" (आप मुझे बताएं, आप क्या खाते हैं और मैं आपको बताऊंगा, आप किस तरह के व्यक्ति हैं)।

हालांकि 1848 में उनके कहे इस वाक्य को और सरल बना दिया। अब कहा जाता है कि "You are what you eat" यानी आप वह हैं जो आप खाते हैं। खाने के शौकीन बढ़े तो कुकिंग क्लासेज का दौर भी चल निकला। लड़कियां और लड़के भी देसी कुकिंग ही नहीं, बल्कि चाइनीज, इटैलियन, मैक्सिकन, थाई, टर्किश, जैपनीज, कोरियन और बेकिंग जैसे कई ग्लोबल फूड की कुकिंग क्लास जॉइन करने लगे हैं।

शादी से पहले मां भेज रहीं बेटियों को कुकिंग क्लास

नोएडा की 'फोक स्पून' की फाउंडर चेफ विधी रल्हान पिछले 12 साल से कुकिंग सिखा रही हैं। वह हर तरह के क्यूजीन की क्लासेज लेती हैं। विधी कहती हैं कि आजकल की जेनरेशन किचन में नहीं जाती। पहले की तरह अब मां भी बेटियों को किचन का काम नहीं करवातीं।

इससे उन्हें मसालों तक की भी पहचान नहीं है। यंग गर्ल्स को बेसिक कुकिंग सिखानी होती है यानी दाल, सब्जी, मसालों सब के बारे में बताना होता है क्योंकि उन्होंने धनिया और पुदीना तक में अंतर नहीं पता होता।

वह हफ्ते के 6 दिन क्लास लेती हैं और हर दिन 2 घंटे की क्लास में 5 रेसिपी सिखाती हैं। उनके पास जितनी लड़कियां कुकिंग सीखने आती हैं, उनमें से अधिकतर की शादी होने वाली होती है। लड़कियों की जगह उनकी मम्मी कुकिंग क्लास में एडमिशन की बात करती हैं।

अकेले रह रहे लड़कों में भी क्रेज

विधी रल्हान बताती हैं कि उनके पास अकेले रह रहे बैचुलर लड़के भी कुकिंग सीखने आते हैं। जो लड़के विदेश जा रहे होते हैं, वह भी इंडियन कुकिंग सीखने आते हैं क्योंकि बाहर इंडियन फूड मिलना मुश्किल होता है।

जो लड़के अकेले रहते हैं उनकी हाउस हेल्प उनके मन मुताबिक खाना नहीं बनाती इसलिए वह कुकिंग क्लास में एडमिशन लेते हैं। आजकल लड़के हों या लड़कियां इटैलियन, मैक्सिन, थाई, एपेटाइजर, सैलेड हर तरह रेसिपीज सीखने में दिलचस्पी दिखाते हैं।

हेल्दी रेसिपी के साथ झटपट कुकिंग

मोटे अनाज को यूनाइटेड नेशन ने ‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023’ घोषित किया। इसके बाद से मोटे अनाज को लेकर लोगों का क्रेज बढ़ा। वहीं अब लोग हेल्दी फूड को पसंद कर रहे हैं। ऐसे में मिलेट्स, वीगन और ग्लूटन फ्री फूड की रेसिपीज सीखने के लिए महिलाएं कुकिंग क्लासेज आ रही हैं।

कुकिंग अफोर्डेबल और टाइम सेविंग होनी चाहिए। जब से लोगों में फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ी है तब से सैलेड बनाना भी पाक कला का हिस्सा बन गया है। कई तरह का सैलेड बनाना भी लड़के लड़कियां सीख रहे हैं।

कुकिंग की अपनी अलग भाषा है। ग्राफिक्स देखिए:

फेस्टिवल से पहले सीखना है फ्यूजन डेजर्ट

मीठे के शौकीन लोग फ्यूजन डेजर्ट की रेसिपी सीखना चाहते हैं यानी अलग-अलग मिठाइयों का मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन।

इसमें गुलाब जामुन हर डेजर्ट के साथ फिट हो जाता है। वहीं, आजकल लोगों को रस मलाई और टेरामिसू का फ्यूजन पसंद आ रहा है। टैरामिसू इटैलियन डेजर्ट है। त्योहारों से पहले महिलाएं ‘लो शुगर’ मिठाई का इंडियन और इंटरनेशनल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी कुकिंग क्लास लेती हैं।

कुकिंग क्लासेज के रेट ग्राफिक्स में देखिए:

सोशल मीडिया ने हर किसी को बनाया कुकरी एक्सपर्ट

सीबी हॉस्पिटैलिटी के फाउंडर और यूरोपियन फूड के एक्सपर्ट शेफ आशीष भसीन कहते हैं अब लोग कुकिंग की इज्जत करते हैं।

आज के दौर में कुकिंग आर्ट बन गई है। कोरोना के दौरान सोशल मीडिया पर लोगों ने कुकिंग करते हुए कई डिशेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया और रील्स शेयर किए। आज ऑफलाइन और ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस तेजी से पॉपुलर हुई हैं।

यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों रेसिपी मौजूद हैं। पहले लड़कियां घरों में दादी-नानी-मम्मी से खाना बनाना सीखती थी लेकिन अब कुकिंग क्लास के लिए प्रोफेशनल स्टूडियो किराये पर लिए जाते हैं।

पहले कुकिंग घरों तक सीमित थी। लेकिन अब कुकिंग इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। अब शेफ सेलिब्रिटी शेफ बन चुके हैं। यंगस्टर उन्हें फॉलो करते हैं। बता दें, 2700 हजार साल पहले असीरियन साम्राज्य के राजा सरदाना पॉलस ने पहली बार कुकिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया और जीतने वाले को सोने के सिक्के दिए थे।

इंटरनेशनल घूमना-फिरना बढ़ा तो हुई विदेशी डिशेज पॉपुलर

भारतीय खाना समय-समय पर बदला। विदेशी सैलानी आए तो अपने साथ कई तरह की सब्जी और मसाले भी लाए। भारतीय बाहर गए तो उन्होंने वहां इंडियन रेसिपीज को पॉपुलर बनाया। अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया सिमट चुकी है।

इंडियन फूड अमेरिका में तो लैबनीज या थाई फूड इंडिया में खाया जा रहा है यानी जैसे ही लोगों ने ट्रैवलिंग शुरू की, रेसिपीज और उनसे जुड़े टेस्ट का कॉकटेल भी बनना शुरू हुआ। जैसे बर्गर में पनीर गया और बासी चपाती का घर में पिज्जा या रैप बनने लगा।

शेफ आशीष भसीन कहते हैं कि वह पिछले 25 साल से कुकिंग कर रहे हैं। पहले इंटरनेशनल रेसिपीज बनाने के लिए सब्जियां और मसाले बाहर से मंगाने पड़ते थे लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद अब हर सामान देश में सस्ते दामों पर आसानी से मिलता है। इसलिए लोग अफोर्टेबल कुकिंग के साथ विदेशी रेसिपीज बनाना भी सीख रहे हैं।

कुकिंग क्लासेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

मॉडर्न वर्ल्ड में कुकिंग की फील्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल बढ़ा है। इससे कुकिंग और आसान बन गई है। AI नई-नई रेसिपी खोजकर महिलाओं को दे रहा है। महिलाएं सामग्री का विकल्प तलाशने के साथ-साथ उसे अच्छे से प्रेजेंट करने के तरीके भी देख रही हैं। AI से अब कोई भी सब्जी या मसाले वेस्ट नहीं हो रहे। AI टूल्स कुकिंग को रीयूजिंग और रीसाइक्लिंग की तरफ बढ़ा रहे हैं।

ग्राफिक्स से जानिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुकिंग टूल्स:

1879 में पहली बार अमेरिका में शुरू हुई कुकिंग क्लास

दुनिया में कुकिंग क्लासेस की शुरुआत अमेरिका से हुई। बात 1879 की है। वुमन एजुकेशन असोसिएशन ऑफ बॉस्टन ने बॉस्टन कुकिंग स्कूल खोला ताकि लोग कुकिंग सीखकर इसे कमाई का जरिया बना सकें।

कुकिंग क्लास के लिए स्कूल खोलने का ख्याल असोसिएशन की मेंबर साराह ई हॉपर को आया था। यहां 1.50 डॉलर (123 रुपए) में कुकिंग की 6 क्लास ली जाती थीं।

दीपिका पादुकोण से लेकर जैकलीन ने ली कुकिंग क्लास

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जितनी अच्छी अदाकारा हैं, उतनी ही अच्छी कुक भी हैं। उन्होंने इटली के टस्कनी से इटैलियन कुकिंग की क्लास ली हैं।

जैकलीन फर्नांडिस ने श्रीलंकाई कुजीन सीखा है तो मलाइका अरोड़ा ने अपने बेटे की लिए कुकिंग क्लास जॉइन की।

खाना बनाना अब सिरदर्द नहीं माना जाता। लड़के भी अब कुकिंग में दिलचस्पी ले रहे हैं। अब कुकिंग वर्किंग यंगस्टर्स के बीच स्ट्रेसबस्टर मानी जाती है।

ग्राफिक्स: सत्यम परिडा

नॉलेज बढ़ाने और जरूरी जानकारी देने वाली ऐसी खबरें लगातार पाने के लिए डीबी ऐप पर 'मेरे पसंदीदा विषय' में 'वुमन' या प्रोफाइल में जाकर जेंडर में 'मिस' सिलेक्ट करें।