Profession Changed Due To Back Pain, Made A Reel On The Health Of Women's Private Part, Then Trolled

मेनोपॉज झेला तो बन गई मेनोपॉज कोच: पीठ दर्द से बदला प्रोफेशन, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट की सेहत पर बनाई रील तो हो गई ट्रोल

नई दिल्ली 2 घंटे पहले लेखक: ऐश्वर्या शर्मा



जिंदगी के उतार-चढ़ाव कई बातें सीखा जाते हैं। अनुभवों से जो सीखा, उसे दूसरों के साथ बांटा जाए तो उनकी तकलीफ कम होती है और खुद को भी अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आ सके।

पुणे की रहने वाली गायनाकोलॉजिस्ट डॉ. नीलिमा देशपांडे जब खुद मेनोपॉज के दर्दनाक सफर से गुजर रही थीं, तब उन्हें बाकी महिलाओं के दर्द का अंदाजा हुआ।

इसके बाद उन्होंने मेनोपॉज कोच बनने का फैसला किया। गायनाकोलॉजिस्ट होने के बावजूद जब खुद के शरीर पर मेनोपॉज के असर नजर आने लगे तो कुछ समय तक वह कुछ समझ ही नहीं पाईं कि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है।

मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के बावजूद, वक्त-वक्त पर मेनोपॉज से गुजरती महिलाओं को सलाह देने के बाद भी उन्हें अपना खुद का शरीर समझने में वक्त लगा कि अब उनकी बॉडी मेनोपॉज फेज में एंटर कर चुकी है। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि जब उन्हें खुद मेनोपॉज के संकेतों को समझना इतना मुश्किल था तो आम महिला किन दिक्कतों से गुजरती होगी।

उन्होंने मेनोपॉज से लड़ने के लिए डाइट और एक्सरसाइज का सहारा लिया और वह उसमें सफल भी रहीं। वह समझ गई थी कि मेनोपॉज के 80% लक्षण डाइट और एक्सरसाइज से दूर किए जा सकते हैं।

तब उन्हें लगा कि मेनोपॉज उनको जो सिखाकर गया है, उसे वह भारतीय महिलाओं के साथ साझा करें। गायनाकोलॉजिस्ट होना उनका सबसे प्लस पॉइंट था जो महिलाओं को बात समझाने में मददगार बना।

'ये मैं हूं' में आज मिलते हैं 56 साल की डॉ. नीलिमा देशपांडे से।

बचपन से महिलाओं की सेहत को करीब से देखा

मेरे पापा आर्मी में और मां खुद गायनाकोलॉजिस्ट रही हैं। मेरा बचपन मां के काम को देखकर बीता। मैं भी मां की तरह महिलाओं की मदद करना चाहती थी। मां अपने कई केस के बारे में घर में भी बात करतीं। महिलाओं की दिक्कतों को मैंने मेडिकल की पढ़ाई में करीब से जाना।

मैंने दिल्ली के लेडी हार्डिंग कॉलेज में मेनोपॉज और सर्वाइकल कैंसर के कई केस देखे। तब मुझे बहुत अजीब लगता था।

रीढ़ की हड्डी में होने लगी दिक्कत

यूरो गायनोकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली जिसके लिए मैं 1997 में इंग्लैंड शिफ्ट हो गई।

मेडिकल फील्ड में आपको कई घंटों खड़े रहना पड़ता है। इससे कमर का दर्द होना आम बात हो जाती है। कुछ साल में मुझे भी यह दर्द सताने लगा।

इस वजह से 2003 में मेरी स्पाइन सर्जरी हुई। काम का लोड, पेशंट्स को देखना, उठाना... सब चीजें मुश्किल हो गईं।

पहली सर्जरी ठीक से नहीं हुई तो दूसरी सर्जरी से गुजरना पड़ा। मेरी जिंदगी के वो 4 साल सबसे मुश्किल थे। बेबी की डिलीवरी करवाती तो बेबी को उठाना भी मुश्किल हो जाता था। कमर के दर्द से चीख निकलती थी।

6 महीने ब्रेक लेकर करियर बदला

मैं खुद के शरीर से इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया और अपने करियर को बदला। इन 6 महीनों में मैंने कॉन्ट्रासेप्शन और सेक्शुअल मेडिसिन का कोर्स किया। 2012 में मैं इंग्लैंड से वापस पुणे आ गई।

भारत आकर मैंने सेक्शुअल मेडिसिन का क्लिनिक शुरू किया तो लोगों ने इसकी काफी तारीफ की।

गर्भनिरोधक के बारे पुरुष-महिलाओं को जागरूक किया

जब क्लिनिक शुरू किया तो मेरे पास कम उम्र की लड़कियां भी आती थीं और मेनोपॉज से गुजर रहीं उम्रदराज महिलाएं भी पहुंचतीं।

मैंने उनमें सर्वाइकल कैंसर भी देखा। हर उम्र की महिला को जांचने के बाद पता चला कि कॉन्ट्रासेप्शन की जिम्मेदारी पुरुष नहीं लेते। इसका भार महिलाओं को झेलना पड़ता है। पुरुषों को अनुमान भी नहीं होता कि उनकी गैर जिम्मेदारी महिलाओं की कैसे जान तक ले सकती है।

इसके लिए मैंने महिलाओं और पुरुषों को जागरूक करना शुरू किया। मैंने कॉर्पोरेट सेमिनार करने शुरू किए जिसमें महिलाओं को गर्भनिरोधक के तरीकों और पुरुषों को कंडोम के इस्तेमाल और फादरहुड के बारे में बताती।

दरअसल दिक्कत यह है कि महिलाएं न खुद पर ध्यान देती और न ही पुरुष उनकी सेहत को देखते हैं। हर घर में महिला की सेहत नजरअंदाज की जाती है। वह डॉक्टर के पास तब पहुंचती हैं जब घर में लोगों को खाना मिलना मुश्किल हो जाता है।

36 साल की उम्र में शुरू हुआ मेनोपॉज का खौफनाक सफर

जब मेरी रीढ़ की हड्‌डी की सर्जरी हुई तब मैं 36 साल की थी। मैं इस बात से अनजान थी कि मेरा मेनोपॉज का सफर शुरू हो गया है। मुझे लगता था कि पीठ के दर्द की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है।

जब मैं 40 साल की हुई तो मुझे हद से ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। कई बार पेशेंट्स देखने के बीच में मुझे लेटकर आराम करना पड़ता था।

पीठ और पीरियड्स के दर्द में मैंने बहुत पेन किलर खाईं।

उस समय अगर मैं काम करना रोक देती तो दर्द 10 गुना बढ़ जाता था इसलिए पूरा दिन काम करती।

डिप्रेशन से घिरी, करियर खत्म होने का डर सताता

उन दिनों मेरा क्लिनिक जाना मुश्किल हो गया था। एंग्जाइटी और डिप्रेशन ने मुझे इस कदर घेर लिया था कि तब मुझे लगता कि मेरा बुढ़ापा जल्दी आ गया और मेरा करियर खत्म हो गया है।

उस समय मेरी एक सहकर्मी ने मुझे सप्लिमेंट खाने को दिए और 'What Your Doctor Doesn't Know about Nutritional Medicine May Be Killing You' नाम की किताब पढ़ने की सलाह दी।

मैंने जब यह किताब पढ़ी और सप्लिमेंट लेने शुरू किए तो 6 महीने के अंदर मुझे खुद में बदलाव महसूस होने लगा।

मैंने सोचा कि अगर मैं डाइट भी बदल लूं तो कितना फायदा होगा। इस बीच मैंने एक प्रोग्राम भी जॉइन किया। इसके बाद मेरा वजन कम हो गया, सूजन ठीक होने लगी। दर्द दूर हो गया और जो खाती थी, वो पचने लगा।

मैंने यह समझ लिया था कि मेनोपॉज के 80% लक्षण डाइट, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से दूर किए जा सकते हैं।

डॉ. नीलिमा देशपांडे पॉडकास्ट के जरिए भी महिलाओं को सेहत के प्रति जागरूक कर रही हैं

लॉकडाउन में डिजाइन किया मेनोपॉज कोर्स

कोरोना के चलते जब लॉकडाउन लगा तो मैं लंदन में फंस गई। वहां मैंने मेनोपॉज के बारे में काफी पढ़ा। उन्हीं दिनों एक स्टडी भी पढ़ने को मिली। इसमें लिखा था कि मेनोपॉज के बाद कई महिलाओं की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। क्योंकि इस स्टेज के बाद दिल की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है।

नवंबर 2020 में मैंने पहला मेनोपॉज कोर्स लॉन्च किया।

उस दौरान मैंने गोपाल कृष्णन नाम के कोच से एक कोर्स किया था। वह स्टोरी टेलिंग का कोर्स था। उन्हीं से मुझे आइडिया मिला और मैंने 5 दिन का वॉट्सऐप कोर्स डिजाइन किया। उस समय 90% लोग वॉट्सऐप को तुरंत खोलते थे।

शुरुआत में मेरे इस कोर्स से 45 महिलाओं जुड़ी।

पिछले साल मैंने संदीप नाम के कोच की मदद से फेसबुक ऐड से ‘नो योर हॉर्मोन’ नाम का कोर्स लॉन्च किया। इसके बाद 'Mastering the Menopause' नाम का डिजिटल कोर्स बनाया।

सोशल मीडिया को अभी भी समझ रही हूं

मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी। पहले मैं फेसबुक पर केवल अपनी फोटोज अपने दोस्तों को दिखाने के लिए अपलोड करती। तब मुझे सोशल मीडिया का अंदाजा नहीं था। हालांकि मैं अब भी सोशल मीडिया के बारे में सीख ही रही हूं। डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइट ये चीजें सब समझ रही हूं।

टेक्निकल चीजें सीखना एक टास्क है लेकिन सोशल मीडिया मेरे लिए इमोशनल चैलेंज है। मेडिकल कॉलेज में हमें मेडिसिन का बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता। मैंने जिंदगी में नौकरी की, कभी बिजनेस नहीं किया था तो यह मेरे लिए एक चैलेंज है।

इंस्टाग्राम पर रील को लेकर हुई ट्रोल

मैंने अपनी एक दोस्त के बेटे से इंस्टाग्राम चलाना सीखा। इसके बाद पहली बार वजाइनल हेल्थ के बारे में बात करनी शुरू की। मैंने एक रील बनाई थी कि जिसमें बताया गया कि मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं को कितनी बार संबंध बनाना चाहिए ताकि उनका वजाइना हेल्दी रहे।

वो रील रातों-रात वायरल हो गई और मेरे 14 हजार फॉलोअर्स हो गए। इस रील से अधिकतर लोग मेनोपॉज के मुद्दे से हटकर इस गलतफहमी में पड़ गए कि एक सामान्य महिला को इतनी बार ही संबंध बनाने चाहिए। इस बात को साफ तौर पर समझाने के लिए मुझे एक नई रील बनानी पड़ी और पोस्ट भी लिखी।

पेरेंट्स की बेटी नहीं, बेटा हूं

मैं सिंगल हूं। मेरे पेरेंट्स पुणे में अकेले रहते हैं। मां 87 साल की हैं और पापा भी उम्रदराज हैं। मैं यूके से जब पुणे आई तो उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मुझे मेंटली सपोर्ट किया। बुरे वक्त में वही मेरी ताकत थे। अब मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें संभालूं। मैं उनकी बेटी नहीं, बेटा हूं। कुछ साल पहले ही पापा को डिमेंशिया की बीमारी हुई है।

उन्हें एक आंख से दिखाई भी नहीं देता। उनके साथ हर रोज एक नया स्ट्रगल है। कल दिन कैसा जाएगा, पता नहीं रहता। उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

एक बार पापा कहीं बाहर निकल गए थे। मुझे घर से क्लिनिक में कॉल आया तो मैं दौड़कर तुरंत घर पहुंची। शुक्र है कि क्लिनिक घर से पास ही है। हमारी सोसाइटी के वॉचमैन पापा को पहचानते हैं। वो ही उन्हें वापस लेकर आए।

अब घर में हर जगह डबल ताला लगाना पड़ता है।

स्त्री हूं, डॉक्टर हूं और मेरा स्पेशलाइजेशन गायनेकोलॉजी में है। मैं मानती हूं कि यह मेरा एक ऐसा हथियार है जिससे मैं महिलाओं की मदद कर सकती हूं।

मेनोपॉज से हर स्त्री गुजरती है। हर स्त्री की परिस्थितियां और परेशानियां अलग होती हैं और मैं ये सोचती हूं कि मुझे हर स्त्री की मदद करने को आगे आना चाहिए जिससे मैं अपनी पढ़ाई का पूरा-पूरा फायदा उठा सकूं और किसी की सेहत संवारने में मदद कर सकूं।