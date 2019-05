स्पोर्ट्स डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 30 मई को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले मैच से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ICC ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जैनब अब्बास दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शादाब खान और हसन अली के साथ 'परफेक्ट पेयर्स' नाम का गेम खेलती नजर आ रही हैं। इस गेम में दोनों प्लेयर्स को एक-दूसरे की पसंद-नापसंद और आदतों से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए, जिनका जवाब उन्हें एक खाली पेज पर लिखकर देना था। हालांकि ये दोनों क्रिकेटर्स एक-दूसरे के बारे में ज्यादातर जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने इस गेम को एन्जॉय खूब किया।

The laughs continue for @TheRealPCB as @76Shadabkhan and @realha55an play 'perfect pairs' 😂 #CWC19 #WeHaveWeWill pic.twitter.com/EDPCtNk6Qt