वर्ल्ड कप का 34वां मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, 18 रन पर रोहित शर्मा आउट हुए

रोहित को थर्ड अंपायर ने आउट दिया, इसके बाद यूजर्स ने फैसले पर आपत्ति जताई

Dainik Bhaskar Jun 27, 2019, 04:52 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप के 34वें मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम को 29 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। रोहित शर्मा 18 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन रोहित के आउट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ट्विटर पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं।

रोहित शर्मा कैसे हुए आउट ?

रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे। केमार रोच गेंदबाजी कर रहे थे। तभी बॉल रोहित शर्मा से होते हुए विकेटकीपर शाई होप के हाथ में गई। आउट की अपील हुई लेकिन फील्ड पर मौजूद अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने नॉट आउट दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज ने रिव्यू मांगा। इसमें पता चला कि गेंद रोहित के बल्ले और पैड पर एक साथ लगी थी। हालांकि यह काफी नजदीकी मामला था। लेकिन थर्ड अंपायर ने रोहित को आउट करार दिया।

सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन आया ?

ridiculous umpirining, clear gap on the right side. disappointing #@ImRo45 #INDvsWI pic.twitter.com/wl5H7oRNKJ — MysteryR (@MysteryR07) June 27, 2019