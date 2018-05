ऑस्कर 2018: इस भारतीय एक्टर की फिल्म को मिले हैं दो नॉमिनेशन, पहली बार बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस का अवार्ड पेश करेंगी 4 महिलाएं

लॉस एंजिल्स. एकेडमी अवार्ड 2018 (ऑस्कर) के एलान में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होने वाले इस इवेंट में दुनिया भर की कई मशहूर हस्तियां हिस्सा लेने पहुंच चुकी हैं। हॉलीवुड में सेक्शुअल असॉल्ट को लेकर उठे विवाद के बाद इस साल ऑस्कर में मीटू (#Metoo) कैंपेन के छाए रहने की उम्मीद है। इस साल बॉलीवुड एक्टर अली फजल की फिल्म ‘विक्टोरिया एंड अब्दुल’ को ऑस्कर की ओर से दो नॉमिनेशन्स मिले हैं। वहीं एकेडमी के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा 13 नॉमिनेशन्स पाने वाली फिल्म ‘शेप ऑफ वॉटर’ पर भी दर्शकों की नजर रहेगी। बता दें कि इस साल बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड देने के लिए 4 महिलाओं को ही चुना गया है।

मेजर अवॉर्ड्स प्रेजेंट करेंगी 4 महिलाएं

- इस साल जेनिफर लॉरेंस और जोडी फोस्टर बेस्ट एक्ट्रेस के नाम को अनाउंस करेंगी, जबकि जेन फोंडा और हेलेन मिरेन बेस्ट एक्टर को ट्रॉफी देंगी।

- माना जा रहा है कि एकेडमी ने ये फैसला मीटू कैंपेन से प्रभावित होकर लिया है।

अवॉर्ड्स होस्ट करेंगे टीवी प्रेजेंटर जिमी किमेल

- पिछले साल अवार्ड होस्ट करने वाले जिमी किमेल लगातार दूसरे साल अवॉर्ड शो होस्ट करेंगे।

- एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में किमेल पहले ही कह चुके हैं कि वो शो के दौरान मीटू के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग फिर से उन यादों से गुजरें जिन्हें वो भूलना चाहते हैं।

ये है नॉमिनीज की लिस्ट

बेस्ट पिक्चर:

कॉल मी बाय योर नेम (Call Me By Your Name)

डार्केस्ट ऑवर (Darkest Hour)

डनकर्क (Dunkirk)

गेट आउट (Get Out)

लेडी बर्ड (Lady Bird)

फैंटम थ्रेड (Phantom Thread)

द पोस्ट (The Post)

द शेप ऑफ वॉटर (The Shape of Water)

थ्री बिल्बोर्ड्स आउटसाइट एबिंग, मिसूरी (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

बेस्ट एक्टर:



1) टिमोथी शालमेट - कॉल मी बाय योर नेम

2) डेनियल डे लुइस - फैंटम थ्रेड

3) डेनियल कलुय्या - गेट आउट

4) गैरी ओल्डमैन - डार्केस्ट ऑवर

5) डेनजेल वॉशिंगटन - रोमन जे इजरायल, एस्कयू

बेस्ट एक्ट्रेस:



1) सैली हॉकिन्स - द शेप ऑफ वॉटर

2) फ्रांसेस मैकडोर्मेंड - थ्री बिल्बोर्ड्स आउटसाइट एबिंग, मिसूरी

3) मार्गोट रॉबी - आई, तोन्या

4) साओइर्स रोनन - लेडी बर्ड

5) मेरिल स्ट्रीप - द पोस्ट

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर:



1) विलिएम डफो - द फ्लोरिडा प्रोजेक्ट

2) वूडी हारेलसन - थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसूरी

3) रिचर्ड जेनकिन्स - ऑल द मनी इन द वर्ल्ड

4) सैम रॉकवेल - थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसूरी



बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस:



1) मैरी जे ब्लिज - मडबाउंड

2) एलिसन जैनी - आई, तोन्या

3) लेस्ले मैनविल - फैंटम थ्रेड

4) लॉरी मेटकाफ - लेडी बर्ड

5) ओक्टेविया स्पेंसर - द शेप ऑफ वॉटर

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले



1) द बिग सिक

2) गेट आउट

3) लेडी बर्ड

4) द शेप ऑफ वॉटर

5) थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसूरी

बेस्ट अडाप्टेड स्क्रीनप्ले



1) कॉल मी बॉय योर नेम

2) द डिजास्टर आर्टिस्ट

3) लोगन

4) मॉलीज गेम

5) मडबाउंड

बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म



1) द बॉस बेबी

2) द ब्रेडविनर

3) कोको

4) फर्डिनान्ड

5) लविंग विन्सेंट

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग



1) माइटी रिवर (मडबाउंड)

2) मिस्ट्री ऑफ लव (कॉल मी बाय योर नेम)

3) रिमेंमबर मी (कोको)

4) स्टैंड अप फॉर समथिंग (मार्शल)

5) दिस इज मी (द ग्रेटेस्ट शोमैन)

बेस्ट ओरिजनल स्कोर



1) डनकर्क

2) फैंटर थ्रेड

3) द शेप ऑफ वॉटर

4) स्टार वार्स: द लास्ट जेडी

5) थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसूरी

बेस्ट डाक्यूमेंट्री फीचर फिल्म

1) अबेकस (स्माल इनफ टू जेल)

2) फेसेस/प्लेसेस

3) इकैरस

4) लास्ट मैन इन अलेप्पो

5) स्ट्रॉग आइलैंड

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट



1) इडन एंड इडी

2) हैवन इज अ ट्रैफिक जैम ऑन द 405

3) हिरोइन

4) नाइफ स्किल्स

5) ट्रैफिक स्टॉप

बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म



1) अ फैन्टैस्टिक वुमन

2) द इन्सल्ट

3) लवलेस

4) ऑन बॉडी एंड सोल

5) द स्कवायर

बेस्ट मेकअल एंड हेयरस्टाइल



1) डार्केस्ट ऑवर

2) विक्टोरिया एंड अब्दुल

3) वंडर

बेस्ट फिल्म एडिटिंग



1) बेबी ड्राइवर

2) डनकर्क, आई, टोनी

3) द शेप ऑफ वॉटर

4) थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसूरी

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स



) ब्लेड रनर 2049

2) गार्डियन्स ऑफ द गैलेक्सी 2

3) कॉन्ग: स्कल आइसलैंड

4) स्टार वार्स: द लास्ट जेडी

5) वार फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स

बेस्ट शॉर्ट फिल्म - लाइव एक्शन



1) डेकल्ब एलिमेंट्री

2) द इलेवन ओ क्लॉक

3) माय नेफ्यू एमेट

4) द साइलेंट चाइल्ड

5) वाटू वोटू/ऑल ऑफ अस

बेस्ट शॉर्ट फिल्म - एनिमेटेड



1) डियर बास्केटबाल

2) गार्डेन पार्टी

3) लौ

4) निगेटिव स्पेस

5) रिवोल्टिंग रिदिम

6) बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन

7) ब्यूटी एंड द बीस्ट

8) ब्लेड रनर 2049

9 डार्केस्ट ऑवर

10) डनकर्क

11) द शेप ऑफ वॉटर

बेस्ट सिनेमेटोग्राफी

1) ब्लेड रनर 2049

2) डार्केस्ट ऑवर

3) डनकर्क

4) मडबाउंड

5) द शेप ऑफ वॉटर

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन



ब्यूटी एंड द बीस्ट

डार्केस्ट ऑवर

फैंटम थ्रेड

द शेप ऑफ वाॅटर

विक्टोरिया एंड अब्दुल

बेस्ट साउंड एडिटिंग

1) बेबी ड्राइवर

2) ब्लेड रनर 2049

3) डनकर्क

4) द शेप ऑफ वॉटर

5) स्टार वार्स: द लास्ट जेडाई

बेस्ट साउंड मिक्सिंग

1) बेबी ड्राइवर

2) ब्लेड रनर 2049

3) डनकर्क

4) द शेप ऑफ वॉटर

5) स्टार वार्स: द लास्ट जेडाई