कभी एक गैरेज में चलता था यूट्यूब का ऑफिस, अब दिखता है इतना शानदार

23 अप्रैल 2005 में इस पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था। 18 सेकंड के इस वीडियो का नाम ''Me at the Zoo'' था।