photos काठमांडू प्लेन क्रैश: 50 लोगों की मौत- कई टुकड़ों में बंटा एयरक्राफ्ट

काठमांडू.नेपाल की राजधानी काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार दोपहर यूएस-बांग्ला एयरलाइन्स का एक प्लेन क्रैश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 67 लोग सवार थे। नेपाल के पुलिस अफसरों न्यूज एजेंसी से कहा कि 50 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। ये एयरक्राफ्ट रनवे से फिसलकर रनवे के करीब मौजूद एक फुटबॉल ग्राउंड में जा गिरा। इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें DainikBhaskar.comआपको दिखा रहा है।

रेसक्यू ऑपरेशन जारी

- त्रिभुवन एयरपोर्ट पर क्रैश के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है।

#WATCH: Latest visuals from Tribhuvan International Airport, Nepal. Police official says at least 38 killed, 23 injured in #Kathmandu plane crash; 10 people still unaccounted for. pic.twitter.com/eLhuR8A7cz