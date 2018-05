नेपाल में यूएस-बांग्ला एयरलाइन्स का प्लेन क्रैश, 50 लोगों की मौत- 67 पैसेंजर और क्रू थे सवार

काठमांडू.नेपाल की राजधानी काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार दोपहर यूएस-बांग्ला एयरलाइन्स का एक प्लेन क्रैश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 67 लोग सवार थे। नेपाल पुलिस ने 50 लोगों की मौत की पुष्टि की है। प्लेन में गिरते ही आग लग गई। ये एयरक्राफ्ट रनवे से फिसलकर रनवे के करीब मौजूद एक फुटबॉल ग्राउंड में जा गिरा।



आग के गोले में तब्दील हुआ प्लेन

- चश्मदीदों के मुताबिक, क्रैश के बाद प्लेन किसी आग के गोले में तब्दील होता दिखा। काफी दूरी से भी पैसेंजर्स के चीखने की आवाजें सुनाई दे रहीं थीं। घटना दोपहर 2.20 की है।

- तस्वीरों से साफ होता है कि क्रैश के बाद प्लेन कई हिस्सों में बंट गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम की कई टीमें स्पॉट पर पहुंचीं। नेपाल में काम करने वाली अमांडा समर्स के मुताबिक- मुझे लगा कि प्लेन काफी नीचे उड़ रहा था और पहाड़ियों से टकरा जाएगा। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि घटना कैसे हुई? दो धमाके हुए।

- प्लेन (Bombardier Dash 8 Q400) में 63 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स थे। ये प्लेन यूएस-बांग्ला एयरलाइंस यूनिट का था।

- 2016 की शुरुआत में भी नेपाल में एक एयरक्राफ्ट पहाड़ों मे क्रैश हुआ था। हादसे में 23 लोग मारे गए थे। इसके दो दिन बाद ही एक हादसा हुआ था। इसमें एक प्लेन के दो पायलट मारे गए थे।

एयरपोर्ट बंद

- घटना के कुछ देर बाद त्रिभुवन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। नेपाल की आर्मी यूनिट को भी लगाया गया।

- नेपाल सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल संजीव गौतम ने कहा- लैंड करते वक्त प्लेन के पायलट ने कंट्रोल खो दिया। इसे दक्षिणी छोर से लैंड करना था लेकिन ना जाने कैसे इसने उत्तरी छोर पर उतरना ठीक समझा। लगता है कि एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी।

- यूएस-बांग्ला एयरलाइन्स एक प्राइवेट कैरियर है। यह फ्लाइट ढाका से काठमांडू पहुंची थी।

रेसक्यू ऑपरेशन जारी

-हादसे के बाद रेसक्यू ऑपरेशन चल रहा है।

एक महीने में पांचवां प्लेन हादसा

- 11 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शारजाह से तुर्की के इस्तांबुल जा रहा एक प्राइवेट प्लेन ईरान में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 11 पैसेंजर्स मारे गए। इस प्लेन में सभी पैसेंजर्स महिलाएं थीं। ईरान के पहाड़ी इलाके में देर रात तेज बारिश के चलते ये हादसा हुआ।

- 12 फरवरी को मॉस्को के पास एक प्लेन क्रैश हो गया। स पर 65 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे। 71 लोगों में से किसी की जान नहीं बची।

- 12 फरवरी को ही कैलिफोर्निया के एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई।

- फरवरी में ईरान के तेहरान से यासुज जाने वाला एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया था। इसमें सवार सभी 66 लोगों की मौत हो गई थी।

