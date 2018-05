मई में मिलेंगे ट्रम्प और किम जोंग उन, एटमी प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार उत्तर कोरिया

वॉशिंगटन/प्योंगयांग.कुछ महीने पहले तक दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा करने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दुनिया को अपने एक कदम से हैरान कर दिया है। दरअसल, किम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बातचीत के लिए न्योता भेजा था। अब अमेरिका ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ट्रम्प और किम की मुलाकात मई में होगी। खास बात ये है कि मुलाकात के लिए ट्रम्प खुद उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग जाएंगे।

- इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साउथ कोरिया में पिछले महीने विंटर ओलिंपिक्स के दौरान किम की बहन साउथ कोरिया गईं थीं। वहां से बातचीत की शुरुआत हुई।

- इसके कुछ दिनों बाद साउथ कोरिया का एक डेलिगेशन नॉर्थ कोरिया आया। यहां तानाशाह किम जोंग ने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया।

- इस प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में किम ने कहा कि वो दुनिया में शांति के लिए साउथ कोरिया और यहां तक कि कट्टर दुश्मन अमेरिका से भी बातचीत को तैयार हैं। साउथ कोरिया के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया कि वो बातचीत के लिए अपना एटमी हथियार कार्यक्रम भी बंद करने को तैयार है।

- व्हाइट हाउस की स्पोक्सवुमन सारा सेंडर्स के मुताबिक, "ट्रम्प ने किम जोंग उन का न्योता स्वीकार कर लिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात नॉर्थ कोरिया में ही तय वक्त पर होगी। हम चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया एटमी प्रोग्राम बंद करे। इसी के चलते उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।”

ट्रम्प का ट्वीट

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!