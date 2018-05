रूस के आसमान से हुई सोना, चांदी और हीरों की बरसात, रनवे पर कई घंटे तक बिखरा रहा खजाना

मॉस्को.जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, वो शायद आपने पहले कभी देखा या सुना नहीं होगा। रूस में आसमान से हीरों, सोना और चांदी की बरसात हुई। हो गए ना हैरान। लेकिन, ये बात सच है। दरअसल, माजरा कुछ ये है कि एक प्लेन हवा में था। अचानक उससे हीरों, सोना और चांदी जमीन की तरफ गिरने लगे। यह खजाना एयरपोर्ट के रनवे पर कई घंटे बिखरा रहा। बाद में प्रशासन ने इसे अपने कब्जे में लिया।

सस्पेंस खत्म, जानिए क्या था माजरा

- घटना गुरुवार की है। साइबेरिया के याकुस्क एयरपोर्ट से निम्बस एयरलाइंस का एक कार्गो (मालवाहक) जहाज उड़ान भरता है।

- जैसे ही ये प्लेन कुछ ऊंचाई पर पहुंचता है। अचानक उससे कई थैले गिरने लगते हैं। जमीन यानी रनवे पर गिरकर ये थैले फट जाते हैं। इनमें हीरे, सोना और चांदी बिखर जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज और वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं।

साइबेरियन टाइम्स का ट्वीट

- साइबेरिया इलाके में यह घटना हुई। यहां के अखबार साइबेरियन टाइम्स ने ट्वीट में इसकी जानकारी दी। कहा- धूप खिली हुई थी। और आसमान से कीमती चीजों की बारिश हुई। सिक्युरिटी एजेंसीज मामले की जांच कर रही हैं।

It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold... Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia’s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is