नॉर्थ कोरियन तानाशाह से मिले ट्रम्प तो टि्वटर पर यूजर्स ने उड़ाया मजाक

सिंगापुर. एक तरफ नॉर्थ कोरिया का तानाशाह और यूएस प्रेसिडेंट डाेनाल्ड ट्रम्प मंगलवार को ऐतिहासिक मुलाकात कर चुके हैं। वहीं, दूसरी ओर दोनों लीडर्स को लेकर टि्वटर पर मजाक उड़ रहा है। दोनों लीडर्स की हेयरस्टाइल को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। यूजर्स ने दोनों लीडर्स की हेयर स्टाइल को इतिहास की सबसे खराब हेयरस्टाइल बताया है। क्या बाेल रहे हैं टि्वटर यूजर्स...

- 12 जून को दोनों लीडर्स ने सिंगापुर मुलाकात की। इसके बाद टि्वटर पर#TrumpKimSummit हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इस हैशटैग पर ट्रम्प और किम जोंग को ट्रोल किया जा रहा है अौर दोनों लीडर्स के मीम बनाए जा रहे हैं।

- यूजर्स ने दोनों की हेयरस्टाइल पर ही सवाल उठा दिए। यूजर्स ने इस समिट को 'बेड हेयर समिट', 'हेयर कॉन्फ्रेंस' और 'हेयर बैटल स्पैक्टेकुलर' भी करार दिया।

दोनों ने हेयरस्टाइल एक्सचेंज करने के लिए की डील

- एक यूजर ने ट्वीट किया, 'The battle of the dictator hairstyles. Who will win?'(तानाशाहों की हेयर स्टाइल की जंग। कौन जीतेगा?

- दूसरे यूजर ने लिखा, 'ट्रम्प ने नॉर्थ कोरिया तानाशाह से हेयर स्टाइल एक्सचेंज करने के लिए ऐतिहासिक डील की है।'

- एक अन्य यूजर में कहा, 'मुझे लगता है कि भविष्य के इतिहासकार इस मुलाकात को खराब बालों की समिट के तौर पर दर्ज करेंगे।'