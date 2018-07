फीफा फाइनल: बारिश के बीच पुतिन ने छाता लगाया, फ्रांस और क्रोएशिया के राष्ट्रपति भीगते रहे

- पुतिन के छाते की सोशल मीडिया पर चर्चा

मॉस्को. फीफा विश्वकप के रविवार को हुए फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। इस मैच के दौरान दोनों देशों के राष्ट्रपति अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थे। लेकिन इस मौके पर सबसे ज्यादा चर्चा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के छाते की रही। दरअसल, पुरस्कार बांटने के दौरान जोरदार बारिश होने लगी। ऐसे में रूसी अफसर एक बड़ा सा छाता लाए, जिसे पुतिन को लगा दिया गया। वहीं, क्रोएशिया और फ्रांस के राष्ट्रपति और बाकी अफसर भीगते रहे।

सोशल मीडिया पर पुतिन के छाते को लेकर तरह-तरह की टिप्पणियां की गईं। कुछ लोगों ने कहा कि क्रोएशिया की राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रैबर कितरोविच को महिला होने के बावजूद तरजीह नहीं दी गई। वे भीगती रहीं। पुतिन को अपना छाता उन्हें दे देना चाहिए था। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बाद में कुछ और छाते आए, लेकिन वह पुतिन के छाते से छोटे थे।

Only Putin gets an umbrella. pic.twitter.com/jGX0oGUf4k — Piers Morgan (@piersmorgan) July 15, 2018

Big umbrella for Putin, late small umbrella for guests, or as Trump would call it, “power move”. Lame. — Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) July 15, 2018

Fun fact: while Putin is being shielded by an umbrella, Croatia’s President is a 46-year-old conservative woman who is getting soaked and doesn’t seem to care — Kristen Soltis Anderson (@KSoltisAnderson) July 15, 2018