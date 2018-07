फ्रांस: सुरक्षा में खामी निकालने के लिए पर्यावरण संस्था ने परमाणु संयंत्र से भिड़ाया सुपरमैन जैसा ड्रोन, पुलिस में दर्ज होगी शिकायत

पेरिस. पर्यावरण संस्था ग्रीनपीस इंटरनेशनल ने मंगलवार को फ्रांस के ल्योन शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित एक परमाणु संयंत्र पर सुपरमैन जैसा दिखने वाला ड्रोन भिड़ा दिया। संस्था के मुताबिक, ऐसा कर के उसने सिर्फ ये दिखाया है कि देश की संवेदनशील जगहों पर हमला करना कितना आसान है। इस घटना का एक वीडियो ट्विटर पर भी पोस्ट किया गया है। इसमें ड्रोन को काफी देर तक संयंत्र के ऊपर उड़ते और बाद में इमारत की दीवार से टकराते दिखाया गया है। फ्रांस में परमाणु संयंत्रों के ऊपर हवाई क्षेत्र को ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित किया गया है। ग्रीनपीस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि परमाणु संयंत्र के पास ड्रोन उड़ाकर उन्होंने सिर्फ सुरक्षा में खामियां दिखाई हैं।

हालांकि, इसके बावजूद फ्रांस के परमाणु संयंत्र संभालने वाली सरकारी कंपनी ‘इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस’ (ईडीएफ) का कहना है कि ग्रीनपीस ने दो ड्रोन उनकी खराब पड़ी न्यूक्लियर साइटों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए, जिनमें से एक को पुलिस ने फ्रेंच पुलिस ने पकड़ लिया। कंपनी के अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा, “ड्रोन्स की मौजूदगी का परमाणु संयंत्र की सुरक्षा पर कोई असर नहीं हुआ।” उन्होंने इस मामले में ग्रीनपीस के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात कही।

परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा पर संसद कर रही जांच:ग्रीनपीस के परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा तोड़ने पर संसद में भी मामले की जांच चल रही है। इस पर पहली रिपोर्ट इसी गुरुवार को पेश की जा सकती है। पिछले साल अक्टूबर में ग्रीनपीस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कैटेनोम शहर स्थित परमाणु संयंत्र के दो सुरक्षा बैरियर तोड़ दिए थे और उसके पास पटाखे फोड़े थे। इस मामले में फरवरी में फ्रांस की एक कोर्ट ने ग्रीनपीस के कुछ कार्यकर्ताओं को जेल की सजा दी थी। साथ ही संस्था पर 50 हजार यूरो (करीब 40 लाख रुपए) जुर्माना भी लगाया था।

[ACTION] Superman flies over an @EDFOfficiel nuclear plant near Lyon, France, before crashing voluntarily on a spent fuel building that contains high levels of radioactivity #SuperRadioactif pic.twitter.com/Pq0j9Spipl