Donald Trump defends son's meeting with Russia Kremlin lawyers

वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार माना कि उनके बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने जून 2016 में अमेरिकी से पहले एक रूसी वकील से मुलाकात की थी। न्यूयॉर्क स्थित ट्रम्प टॉवर में हुई यह बैठक विपक्ष के एक उम्मीदवार की जानकारी हासिल करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा- "इसमें नया कुछ नहीं है, ऐसा चुनाव में होता रहा है। बातचीत पूरी तरह कानूनी रूप से सही थी।" माना जा रहा है कि विपक्ष के जिस उम्मीदवार की ट्रम्प बात कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन थीं।

अमेरिका में 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनावों में ट्रम्प की जीत के बाद से ही रूसी हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं। इसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने खुलासा किया था कि ट्रम्प जूनियर ने रूसी वकील नतालिया वेसेलनित्सकाया से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही चुनाव नतीजे प्रभावित करने के आरोप ट्रम्प और रूस पर लगाए गए। हालांकि, ट्रम्प और रूस दोनों ही इससे इनकार करते रहे हैं।

क्यों आया ट्रम्प की तरफ से ये बयान?: एक दिन पहले ही अमेरिकी मीडिया में खबर आई कि रूसी वकील से मुलाकात की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प चिंता में हैं। जवाब में रविवार को ट्रम्प ने ट्वीट कर कहा- "फेक न्यूज मीडिया झूठी खबर चला रहा है कि मैं अपने बेटे की मीटिंग को लेकर परेशान हूं।"

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!