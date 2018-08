Imran Khan to take oath on 18 august Indian Envoy Ajay Bisaria meets gifts him Bat signed by Indian cricket squad

इस्लामाबाद. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के मुखिया 18 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पार्टी के सांसद फैसल जावेद ने यह जानकारी शुक्रवार को ट्विटर पर दी। उधर, भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने सुबह इमरान से मुलाकात की। उन्होंने इमरान को टीम इंडिया के हस्ताक्षरों वाला एक बैट गिफ्ट किया।

ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों के बीच भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बातचीत हुई। इमरान की पार्टी ने हाल के आम चुनाव में सबसे ज्यादा 116 सीटों पर जीत हासिल की। फैसल जावेद ने बताया कि इमरान के शपथ ग्रहण में कपिल देव, और को आमंत्रित किया गया है।

Imran Khan to take oath as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan on the 18th Aug 2018 inshALLAH

Cricket legends from India and Kaptaan's old friends Kapil Dev, Sidhu and Sunil Gavaskar have been invited to attend Oath Taking Ceremony of Pakistan's PM Imran Khan @sherryontopp @therealkapildev @36notout