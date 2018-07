Imran Khan Wifes Bushra Maneka, Goldsmith and Rehman Khan Congratulate Imaran Khan

- इमरान-जेमिमा में अभी भी अच्छे रिश्ते होने की खबरें

- राजनीति की वजह से हुआ था जेमिमा-इमरान में टकराव

लंदन/कराची. पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख (65) प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बीच उन्हें बधाइयां मिलना शुरू हो गई हैं। तलाक ले चुकीं उनकी पहली पत्नी जेमिमी गोल्डस्मिथ ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। इसमें उन्होंने इमरान को अपने बच्चों का पिता कह कर संबोधित किया। वहीं, दूसरी पत्नी रेहम खान ने तंज कसा है।

जेमिमा ने अपने ट्वीट में लिखा, "अपमान, बाधाओं और बलिदान के 22 साल बाद मेरे बेटों के पिता पाकिस्तान के अगले पीएम हैं...इमरान को बधाइयां।"

22 years later, after humiliations, hurdles and sacrifices, my sons’ father is Pakistan’s next PM. It’s an incredible lesson in tenacity, belief & refusal to accept defeat. The challenge now is to remember why he entered politics in the 1st place. Congratulations @ImranKhanPTI