Homeless and jobless, Silicon Valley man hands out CV's in streets gets job offer from 200 companies

- गलियों में भटकते इस व्यक्ति की तस्वीर महिला ने ट्विटर पर पोस्ट कर दी थी

- कुछ ही देर में लोगों ने उनके लिए ‘गेट डेविड अ जॉब’ हैशटैग चला दिया

कैलिफोर्निया. अमेरिका की सिलिकॉन वैली में नौकरी नहीं मिलने से निराश एक वेब डेवलपर ने कामकाज तलाशने का अलग तरीका चुना। उन्होंने सड़कों पर अपना रिज्यूम बांटना शुरू कर दिया। लोग भिखारी न समझें इसलिए हाथ में एक तख्ती रखी जिस पर लिखा था- ‘बेघर लेकिन सफलता का भूखा। कृपया रिज्यूम ले लें।’ एक महिला ने रिज्यूम के साथ उनकी फोटो ट्विटर पर पोस्ट कर दिया जो वायरल हो गया। इसके बाद उसे गूगल, नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन समेत करीब 200 कंपनियों से नौकरी के लिए फोन आ गए।

नौकरी तलाशते-तलाशते डेविड कैसारेज के पास पैसा खत्म हो गया था। वे घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें सिलिकॉन वैली की गलियों में रिज्यूम बांटते जैसमीन स्कॉफील्ड नाम की एक महिला ने देखा। ट्विटर पर उनकी पोस्ट के बाद डेविड को नौकरी दिलाने के लिए कुछ लोगों ने ‘गेट डेविड अ जॉब’ (डेविड को नौकरी दिलाओ) हैशटैग शुरू कर दिया। डेविड को जॉब देने के लिए कई लोगों ने जैसमीन से भी संपर्क साधा। लेकिन अब उनका कहना है कि डेविड के पास पहले ही काफी ऑफर आ चुके हैं।

जनरल मोटर्स में काम कर चुके डेविड : डेविड ने टेक्सास की एक यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। उन्होंने 2014 से 2017 तक जनरल मोटर्स के साथ काम भी किया, लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था।

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7