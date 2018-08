इमरान खान ने सरकारी टीवी और रेडियो से पॉलिटिकल सेंसरशिप हटाई, अंग्रेजी रेडियो चैनल लाने की भी तैयारी

- इंटरनेट पर एक अंग्रेजी रेडियो चैनल भी लाना चाहती है पाक सरकार

- सूचना मंत्री ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करेंगे

इस्लामाबाद. पाकिस्तान सरकार ने सरकारी टीवी और रेडियो को संपादकीय आजादी दे दी है। सरकार ने इंटरनेट पर अंग्रेजी का रेडियो चैनल लाने का भी प्रस्ताव दिया है। इस चैनल का टारगेट इंटरनेट ऑडियंस होगी। पाक के सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने जियो टीवी को यह जानकारी दी।

हुसैन ने वादा किया, "अगले तीन महीने में मंत्रालय के कामकाज में चौंकाने वाले बदलाव दिखेंगे। ताजा फैसले प्रधानमंत्री के नजरिए को बताते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन (पीटीवी) और रेडियो पाकिस्तान अब जिस तरह की न्यूज दिखाना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें पूरी तरह की संपादकीय आजादी रहेगी।''

सूचना मंत्री का कहना है कि उनका मंत्रालय दुनिया में पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करेगा। साथ ही यह भी तय करेगा कि कार्यक्रम का कंटेट बेहतर हो और इससे कमाई भी हो। इमरान खान ने 18 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। रविवार को उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री देश के नाम दिए पहले संदेश में बड़े सुधार करने और पाकिस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही थी।

As per vision of @ImranKhanPTI Ended political censorship on PTV, clear instructions issued for a complete editorial independence on PTV and Radio Pakistan, drastic changes ll be visible in Information Dept in coming 3 months Inshallah