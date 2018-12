इमरान घर से पीएम हाउस हेलिकॉप्टर से जाते हैं, विवाद हुआ तो उनके मंत्री ने कहा- कार से तो सस्ता पड़ता है

- सूचना मंत्री का दावा- हेलिकॉप्टर से खर्च सिर्फ 55 रु/किमी

- लोग सोशल मीडिया पर उड़ा रहे मखौल

इस्लामाबाद. इस्लामाबाद के बानी गाला स्थित अपने घर से प्रधानमंत्री आवास तक आना-जाना हेलिकॉप्टर से ही कर रहे हैं। इस पर विवाद हुआ तो उनके मंत्री फवाद चौधरी ने सफाई में कहा कि हेलिकॉप्टर से सिर्फ 55 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च आता है जो सड़क के रास्ते आने-जाने से सस्ता है। उनके इस बयान के बाद लोग सोशल मीडिया पर इमरान का मखौल उड़ा रहे हैं।

सूचना मंत्री चौधरी ने यह भी कहा कि इमरान को प्रधानमंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का हक है। इमरान ने 19 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्र के नाम दिए संदेश में फिजूलखर्ची बंद करने और सादगी अपनाने की बात कही थी। इस वक्त पाकिस्तान के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। चीन के कर्ज और अमेरिकी मदद से उसकी इकोनॉमी किसी तरह चल रही है।

उबर नहीं, हेलिकॉप्टर बुलाओ : हेलिकॉप्टर का खर्च कार से सस्ता बताने पर लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के गणित पेश कर रहे हैं। शाहबाज गिल नामक एक यूजर ने तो ट्विटर पर हेलिकॉप्टर के सस्ते होने का कैलकुलेशन तक दिखा दिया। उन्होंने लिखा कि अब वे कहीं भी जाने के लिए हेलिकॉप्टर ही मंगाएंगे, क्योंकि उबर तो महंगी पड़ती है।

अगुस्ता वेस्टलैंड इस्तेमाल कर रहे इमरान : इमरान का हेलिकॉप्टर प्रेम पहले से उजागर है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी हे‍लिकॉप्टर का काफी इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान सरकार के पास सात हेलिकॉप्टर हैं, जिनमें से दो का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं। इस वक्त इमरान आमतौर पर अगुस्ता वेस्टलैंड एडब्ल्यू139 इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 15 सीटर मीडियम ट्विन इंजन वाला हेलिकॉप्टर है।

That Rs 55 per Km #Helicopter is expensive AF, @ImranKhanPTI must get this dude aboard, give him #Transport ministry or something and use this for 70 km in one litre.#CD70 #MadniTyara #Pakistan #PTI #ImranKhan #Heli #Banigala pic.twitter.com/ildHuGjrLM