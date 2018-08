several killed in shooting incident in Fredericton Canada News and Updates

टोरंटो. कनाडा के पूर्व में स्थित फ्रेडेरिकटन शहर में गोलीबारी का मामला सामने आया है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों को चेतावनी जारी कर कहा है कि गोलीबारी अभी जारी है, इसलिए वे अपने घरों के अंदर ही रहें और दरवाजों को बंद रखें। साथ ही सफर कर रहे लोगों को रिंग रोड के करीब ब्रूकसाइड ड्राइव नाम के इलाके के पास ना जाने की चेतावनी जारी की गई है।

Police continue to on scene of a shooting on Brookside Drive. Please avoid the area.