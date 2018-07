Trump threatens shutdown if democrats doesn't support him for Border wall and immigration law

वॉशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अगर विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी ने सीमा पर दीवार बनाने और अप्रवासियों से जुड़े कानून को बदलने की उनकी मांगों को नहीं माना तो वे सरकार का शटडाउन कर देंगे। ट्रम्प ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, “अगर डेमोक्रेट ने कांग्रेस में हमें सीमा सुरक्षा जिसमें दीवार भी शामिल है, के लिए वोट नहीं दिया तो हम शटडाउन के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें लॉटरी सिस्टम, अप्रवासियों को पकड़ने और छोड़ने की प्रक्रिया से आजाद होना होगा और उनके लिए मेरिट सिस्टम बनाना होगा। हम चाहते हैं कि महान लोग हमारे देश में आएं।”

2017 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ट्रम्प कई बार सरकार के शटडाउन की धमकी दे चुके हैं, ताकि वे कांग्रेस को योजनाओं पर सही खर्च मुहैया कराने के लिए कह सकें। खासकर मैक्सिको से लगी अमेरिकी सीमा पर दीवार के फंड के लिए ट्रम्प ने कई बार कांग्रेस को धमकी दी है। हालांकि, नवंबर में होने वाले कांग्रेस चुनाव से पहले ट्रम्प के शटडाउन के फैसले से उनकी रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शटडाउन से सेवाओं में रुकावटें पैदा होंगी और कांग्रेस में बहुमत में रहने वाली रिपब्लिकन को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

क्या चाहतें हैं ट्रम्प? : डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि कांग्रेस अप्रवासियों के मुद्दे पर उनका विधेयक आसानी से पास कर दे, ताकि सरकार अप्रवासियों पर अपनी तरह से कानून बना सके और वीजा नियमों में बदलाव कर सके। साथ ही वे ये भी चाहते हैं कि बॉर्डर वॉल बनाने के लिए जो खर्च होना है उसे कांग्रेस की तरफ से मंजूरी मिल जाए।

जनवरी में हो चुका है एक शटडाउन: इसी साल जनवरी में अमेरिकी दिन के शटडाउन पर चली गई थी। दरअसल तब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग बिल (सरकारी खर्च को लेकर विधेयक) को लेकर सीनेट में सहमति नहीं बन पाई थी। डेमोक्रेट्स का आरोप था कि ट्रम्प सरकार गैरकानूनी रूप से अमेरिका में ठहरे अप्रवासियों को लेकर कई अलग-अलग नीतियां बना रही है। डेमोक्रेट्स की मांग थी कि 7 लाख ‘ड्रीमर्स' (पढ़ाई या नौकरी के लिए अस्थाई रूप से अमेरिका में रहने वाले) को देश से ना निकाला जाए और उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। हालांकि, तब भी ट्रम्प उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थे।

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!