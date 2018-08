Turkish KBC Contestant fails to answer the location if Great wall of China

अंकारा. तुर्की में ‘हू वांट्स टू बी अ मिलियनेयर’ (भारत में कौन बनेगा करोड़पति) की तर्ज पर शुरू किए गए एक लोकप्रिय गेम शो में प्रतिभागी लड़की से पूछा गया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहां है? आमतौर पर लोगों को ये सवाल बेहद आसान लग सकता है, लेकिन महिला ने इसका जवाब देने में दो लाइफलाइन इस्तेमाल कर लीं। गेम के फॉर्मेट के मुताबिक, उसे 4 विकल्प भी मिले थे। जिनमें पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर दक्षिण कोरिया और चौथे पर जापान था। इसके बावजूद उसे जवाब देेने में काफी परेशानी हुई।

प्रतिभागी का नाम 26 वर्षीय सू अह्यान बताया गया है। तुर्की वेबसाइट हुर्रियत डेली के मुताबिक, उन्होंने इस्तांबुल से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है। हालांकि, शो का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।

दर्शकों में भी थी भारत और चीन के विकल्प पर दुविधा: खास बात ये रही कि वहां बैठी ऑडियंस को भी इस सवाल का साफ जवाब नहीं पता था। आह्यान ने जब पहली लाइफलाइन- ऑडियंस पोल चुनी, तो सिर्फ 51% लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लोकेशन चीन बताई। करीब 25% लोगों ने कहा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भारत में मौजूद है। ऑडियंस के बीच इस दुविधा को देखते हुए आह्यान को दूसरी लाइफलाइन ‘फोन अ फ्रेंड’ चुननी पड़ी, तब जाकर उनके एक मित्र ने उन्हें सही जवाब बताया।



शिक्षा मंत्री भी नहीं कर सकते इस दुविधा का इलाज: एपिसोड के टेलिकास्ट होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आह्यान का मजाक बनाया। ऑडियंस पोल में बंटे हुए जवाब आने पर कई लोगों ने तो तुर्की के एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि, हुर्रियत डेली के एक स्तंभकार अहमत हकान ने कहा कि कई लोगों को लगा कि ये आसान सवाल लड़की को फंसाने के लिए दिया गया है। इसी वजह से लोगों ने विकल्प में चीन के अलावा दूसरे देशों को भी तरजीह दी। इसका निपटारा तो हमारे शिक्षा मंत्री भी नहीं कर सकते।

